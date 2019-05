Efter en stærk slutspurt i andet halvår af 2018 kan Nic. Christiansen Gruppen præsentere et årsregnskab med en omsætning på 6,3 milliarder kroner og et overskud på 55 millioner kroner.

Kolding: Der er igen kommet fuld fart i en af landets største bilkoncerner - Nic. Christiansen Gruppen fra Kolding.

Efter et skidt 2017 med røde tal på bundlinjen tjener koncernen igen penge, viser regnskabet for 2018.

Efter en stærk slutspurt i andet halvår af 2018 kan Nic. Christiansen Gruppen således præsentere et årsregnskab med en omsætning på 6,3 milliarder kroner og et overskud på 55 millioner kroner. Til sammenligning endte 2017 med et minus på lidt over seks millioner kroner.

I tillæg hertil tegner 2019 allerede nu til at blive endnu bedre - ikke mindst på grund af koncernens stærke markedsposition inden for miljøvenlige biler, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Overskuddet er kommet i hus på trods af, at omsætningen er faldet en smule, fordi koncernen har skåret en række ugunstige forretningsområder fra.

- Vi er meget tilfredse med vores præstation i 2018 - ikke mindst efter det første halve år, hvor vi var udfordret af blandt andet eftervirkningerne af registreringsafgiftsændringerne. Vi overvandt udfordringerne og leverede en meget flot slutspurt i årets sidste seks måneder på tværs af stort set hele koncernen, og derfor kan vi i dag præsentere et flot regnskab og et godt overskud for hele året. Vi skylder alle vores medarbejdere en tak for den store indsats, de har ydet, og som har været stærkt medvirkende til det gode resultat, siger koncerndirektør i Nic. Christiansen Gruppen, Niels Vrist Bertelsen, i pressemeddelelsen.

- Det gode resultat skyldes blandt andet, at vi i 2018 høstede de første frugter af sidste års investeringer og strategiske initiativer, der blandt andet gør, at vi står stærkt digitalt. Samtidig har vi bygget videre på de sidste års vellykkede fokusering af virksomheden og foretaget nye fremadrettede investeringer i kerneforretningen, der tegner godt for fremtiden, fortsætter Niels Vrist Bertelsen.