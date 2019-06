Kæmpe bekymring over skaterbane: Børn får tilbud om at købe hash

Mange børn og unge kommer jævnligt på skaterbanen for at skate og løbe på løbehjul. Nogle unge hænger også ud der uden at bruge selve banen. Skoler, politiet og Ungekontakten har fået bekymrede henvendelser omkring nogle af de ting, der foregår omkring banen med hash, snus, alkohol og butikstyverier. De unge på billedet er blot nogle tilfældige unge, der var på skaterbanen, da JydskeVestkystens fotograf var forbi. Foto: Søren Gylling

Skaterbanen i Koldings centrum giver anledning til bekymring hos flere skole- og socialfolk. Der ryges og sælges hash ved banen, børn har fået tilbud om at købe hash, og nogle unge udfordrer hinanden til at begå butikstyveri.

Kolding: Det er ikke kun sjov og seje tricks på skateboardet, som de unge samles om, når de mødes på skaterbanen midt i Koldings centrum. For mange børn og unge er det stort set uproblematisk at komme på skaterbanen, men der er også en mørkere side af livet omkring banen, som har eksisteret i seks år. Der bliver røget hash og solgt hash blandt nogle af de unge, helt unge får tilbud om at købe hash, der bliver drukket alkohol, brugt lattergas, og der er en tendens til, at nogle unge udfordrer hinanden til at begå butikstyverier. Det slår medarbejdere ved Kolding Kommunes ssp-samarbejde (samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, red.) fast i et brev, der netop er sendt ud til alle Koldings skoler. Skolerne er blevet bedt om at sende brevet videre ud til forældrene i de ældre klasser. Brevet sendes, efter at der er kommet flere henvendelser fra bekymrede forældre og elever over, hvad der foregår ved skaterbanen, ligesom også skolelederen på Kolding Realskole har henvendt sig til ssp-folkene i kommunen. - Skaterbanen ligger lige midt i centrum og tiltrækker alle grupper af unge - også nogle ældre unge, der har en risikoadfærd omkring alkohol og hash. Vi ser eksempler uden, at man kan sige, at det er en stor forhandlercentral. Men der er en risiko for, at der er nogle meget unge, der lokkes med, siger chefkonsulent i kommunens socialforvaltning, Kim Hansen. Han peger på, at problemerne muligvis blev forværret i den lange periode, hvor nabobygningen Klostergården stod tom hen, og tiltrak nogle unge, der kravlede ind i den tomme bygning. Disse unge kunne have en negativ indflydelse på miljøet omkring skaterbanen.

Skaterbanen Skaterbanen i Koldings centrum blev åbnet i foråret 2013.

Der er intet opsyn med aktiviteterne omkring banen. Det er de unge selv, der har ansvaret.

Der er ikke nogen regler om, at man skal deltage i aktiviteterne på banen for at måtte hænge ud der.

Et råt miljø Leder af Ungekontakten i Kolding Kommune, Maren Hornbech, fortæller, at to af kommunens gadeplansmedarbejdere af og til slår vejen forbi skaterbanen, men det er umuligt for dem at holde øje med de unge ved banen konstant. - Der foregår handel med stoffer, og der er kriminalitet. Men det er træls, hvis skaterbanen bliver stemplet som et sted, børn og unge ikke må komme, for det her handler om enkelte unge, som kommer til at fylde meget i miljøet, siger Maren Hornbech. For eleverne på Kolding Realskole ligger skaterbanen i bekvem, kort afstand fra skolen, og en del af skolens elever kommer på skaterbanen. Realskolens skoleleder, Dorte Svane Peschardt, fortæller, at man fra skolens side gennem længere tid har haft ekstra opmærksomhed rettet mod skaterbanen, og blandt skolens ansatte er der en dyb bekymring over, hvad der foregår i miljøet omkring banen.

Hvem færdes de med På Sdr. Vang Skole kender viceskoleleder Ebbe Weng hovedsageligt til aktiviteterne via ssp-samarbejdet i Kolding, hvor alle skoler har en ssp-kontaktlærer med. - En del af de elever, vi har med udfordringer på skolen, færdes ved skaterbanen alene og sent. Så vidt jeg ved, er der jo ikke så meget de unge, der kun færdes der i dagtimerne, der er problemer med. Men der kommer unge på 20-25 år ved skaterbanen, og vi opfordrer forældre til at snakke med deres børn om, hvem de færdes med. Vi ved, at det ikke altid er de bedste kammerater dernede, siger Ebbe Weng.