KIF-storinvestor og næstformand vakler inden skæbnekamp: Har ikke afgjort, om han vil fortsætte næste sæson

Jeg ønsker, at vores dejlige by, som vi alle godt kan lide, har noget, vi kan være stolte af. Det, vil jeg sige, er den primære årsag. Jeg tænker ikke, det bliver nogen fantastisk god økonomisk investering, vi laver, men vi har bare rigtig mange følelser for den her by. Det bunder i lokalpatriotisme, sagde Anders Jensen om sin beslutning om at skyde penge i klubben sidste år. Arkivfoto: Søren Gylling