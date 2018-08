KIF-stjernerne lærte fra sig: Rekordstor håndboldskole fik fint besøg

Håndboldskolen er for både piger og drenge. Hvert år kommer KIF-spillerne forbi og giver tips og tricks til de unge spillere. Håndboldskolen er for spillere mellem otte og 14 år. Foto: Søren Gylling

Flere af KIF-stjernerne mødte onsdag op på håndboldskolen i Sydbank Arena, hvor de gav de unge håndboldspillere tips og tricks. Målt på deltagere sætter håndboldskolen rekord i år.

Kolding: 12-årige Niklas Meng snurrer rundt om KIF-bagspilleren Kasper Irming, som var det det letteste i verden. Den unge håndboldspiller sætter af og bum: Bolden kastes hen over målmanden og direkte op i hjørnet. I denne uge er der håndboldskole i Sydbank Arena. Onsdag fik de unge spillere sig en overraskelse i form af en flok spillere fra KIF's ligahold. Foruden Kasper Irming var blandt andre Cyril Viudes og Jens Svane på banen for at give tips og tricks til fremtidens håndboldstjerner. - Det er rigtig fedt at blive trænet af ligaspillerne. Vi kan lære noget af de ting, som de viser os, siger Niklas Meng. Mens Kasper Irming fortalte de unge spillere om, hvordan man bedst muligt udfører et skud fra fløjen, viste han også lidt mere bissede tricks. Efter Andreas Meng havde kastet bolden i kassen, demonstrerede han for 12-årige Emil Jakobsen, hvordan man skal slå hånden væk på sin modstander, så man har større chance for at komme fri, mens man snurrer rundt. - Vi har også lært, at man skal tage lange skridt. Så kan man komme længere ind i feltet. Vi har også fået at vide, at vi skal hoppe hen mod straffepletten, så målet bliver større, når vi skal skyde, forklarer Emil Jakobsen.

Det er svært at sige, hvad stigningen skyldes, men det er jo et tegn på, at der har været noget, der har været godt de andre år. Vi oplever også opbakning fra de andre hold i kommunen, og vi har eksempelvis også spillere fra Vamdrup og Bramdrupdam, der bakker op om vores arrangement, lige som vi bakker op om deres Anders Fredsgaard, træner og ansvarlig for håndboldskolen

141 spillere Niklas Meng og Emil Jakobsen er langt fra de eneste, der er på håndboldskole i år. I alt er der 141 spillere, og det er faktisk en ny rekord. Sidste år var der ifølge Anders Fredsgaard, træner og ansvarlig for håndboldskolen, lige godt 100 deltagere. - Det er svært at sige, hvad stigningen skyldes, men det er jo et tegn på, at der har været noget, der har været godt de andre år. Vi oplever også opbakning fra de andre hold i kommunen, og vi har eksempelvis også spillere fra Vamdrup og Bramdrupdam, der bakker op om vores arrangement, lige som vi bakker op om deres, siger Anders Fredsgaard. - Vi vil selvfølgelig gerne vinde over dem, når vi spiller om søndagen, men der er ingen grund til at tage på håndboldskole i Esbjerg, når man kan deltage i naboklubbens. Vi hjælper hinanden til, at det bliver en succes, siger han. Det skaber naturligvis glæde, at håndboldskolen i år sætter rekord. - Det er fantastisk, at der er så mange, der har lyst til at bruge en uge med hinanden og dyrke den sport, de godt kan lide. Der er stor forskel på dem, der kommer. Nogle er nye deltagere, andre er gengangere, og at der er nogle, der kommer igen, betyder bare, vi laver et godt produkt, siger Anders Fredsgaard.