KIF risikerer tvangsnedrykning: Penge til stadion skal ligge klar til februar

Hvis Kolding IF skal have licens til 1. division i næste sæson, skal der ligge en plan klar for opgraderingen af stadion senest 15. februar. Hvis ikke kommunen, som ejer stadion, har det, vil det betyde, at Kolding IF bliver tvangsnedrykket - også hvis klubben skulle overleve denne sæson.

- Den 15. februar skal man have det økonomiske grundlag og en plan på plads. Hvis ikke man har det, kan man ikke spille i rækken. Det vil resultere i, at Kolding IF ikke får licens og må spille i 2. division, selv hvis de egentlig har klaret sig rent sportsligt, siger han.

Hvis ikke det er på plads inden ansøgningsfristen, får klubben ikke licens til at spille i landets næstbedste række, og det vil resultere i tvangsnedrykning for Kolding IF, fortæller Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen.

Her skal Kolding IF søge om licens til at fortsætte i 1. division i næste sæson, hvis klubben rent sportsligt overlever denne sæson. Men skal klubben have licensen, kræver det også, at kommunen har både plan og penge klar til den nødvendige opgradering af stadion.

Kolding: Hvis ikke Kolding IF skal tvangsnedrykkes, skal Kolding Kommune have pengene og en plan for opgraderingen af Kolding Stadion klar den 15. februar.

- Der er ikke noget, der er udelukket. Vi skal lige se, hvad konsekvenserne af det er, siger Søren Rasmussen om muligheden for at sælge stadion.

Formand for fritids- og idrætsudvalget Søren Rasmussen (DF) fortæller, at DBU og Divisionsforeningen hjælper kommunen med at finde en løsning. Det kan for eksempel være et samarbejde om finansieringen mellem det offentlige og det private, eller det kan være et salg af Kolding Stadion, som kommunen ejer.

Slipper ikke for varme i banen

Søren Rasmussen har tidligere tilkendegivet, at han mener, kommunen skal betale. Han fortalte dog også, at han håbede, kommunen kunne slippe for at betale for varme i banen. Erfaringer fra andre stadions i Danmark viser, at varme i banen kan komme til at koste 3,5-4,5 millioner kroner. Dertil kommer en driftsudgift på 200.000-300.000 kroner om året. Det viser et udkast, Kolding Kommune har fået udarbejdet.

Efter et møde mellem Kolding Kommune, DBU og Divisionsforeningen står det dog klart, at de to fodboldorganisationer ikke er villige til at lade kommunen undgå at lægge varme i banen.

- De mener, det er vigtigt for fodboldens udvikling, at man stiller krav, og at de skal opfyldes. Det har de gjort til en lang række andre byer, som også måtte gøre det. De mener, det er afgørende for professionel fodbold, at kampe ikke bliver flyttet på grund af vejret, siger Søren Rasmussen.