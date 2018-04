KIF leverede sejr og salto til publikum

Fodbold: På trods af hårde odds forud for kampen, så vandt Kolding 2-0 over Skovshoved IF i weekendens kamp.

Da slutfløjtet lød, var det en tilfreds cheftræner Anders Jensen, der med armene i vejret løb ind på banen for at dele kram ud til spillerne. Inden kampen havde Koldingspillerne ellers måtte indstille sig på en anden holdopstilling end den sædvanlige, da både anfører Rune Nautrup samt Mads Zederkof var ude med karantæne. Og med et modstanderhold, der havde vundet fem ud af syv kampe i forårssæsonen, så lignede det en gedigen udfordring, som Kolding lørdag skulle stå overfor.

Det neongule anførerbånd blev viklet om overarmen på Mathias Høgsholt, og så var Kolding ellers klar til at tage udfordringen op. Holdet lod sig ikke slå ud af to karantæner og blot fem minutter inde i kampen, blev bolden sendt ind over midten fra venstre angrebsside. Her røg den i fødderne på Henrik Brodersen, der med en kontrolleret inderside scorede kampens første mål.

Undervejs var spillet intenst, og dommeren smed om sig med de gule kort: En enorm trang til at røre ved hinandens spillertrøjer, skarpe dommerfløjt og tilråb fra publikum. To gule kort til Koldingholdet, og hele fire til modstanderholdet.

I anden halvleg fortsatte Kolding med at skabe potentielle målchancer, og der gik særligt uh-bølger gennem publikum, da Henrik Brodersen i 58. minut forsøgte med en flugter på overliggeren. Men adrenalinen hos publikum nåede knap at bundfælde sig, før Koldingspilleren Kristian Kirkegaard i 61. minut sendte bolden i nettet til 2-0. Målet resulterede i jubel, og Kirkegaard kvitterede ved at kaste sig ud i en baglæns saltomortale.

Det lykkedes Kolding at holde modstanderne i skak, og holdet tog dermed en sejr samt tre point med videre. Næste kamp er søndag på udebane mod Ringkøbing, som Kolding tidligere i sæsonen har vundet over.

Kolding IF - Skovshoved IF 2-0 (1-0)

Fodbold, 2. division oprykningsspil, herrer

Mål: Henrik Brodersen (5.) 1-0, Kristian Kirkegaard (61.) 2-0