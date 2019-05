KIF hylder moderklubben ved skæbnekamp: De betyder meget for os

Kolding: KIF Kolding har spillet mange vigtige kampe, hvoraf størstedelen har været om medaljer. Det samme gør sig ikke gældende fredag aften, hvor TM Tønder gæster Sydbank Arena. Men alligevel er kampen på mange måder en finale. Den er nemlig altafgørende for klubbens overlevelse i dansk herrehåndbolds bedste række.

Når spillerne løber på banen er det derfor med ny udgave af hjemmebanetrøjen. Foruden Jolly-logoet samt klubbens eget logo, vil moderklubbens eget logo nemlig også pryde trøjen. Og det er der en ganske særlig grund til.

KIF Håndbold delte i søndags et længere skriv på deres hjemmeside hvor de skrev, at klubben selvfølgelig håber, at ligaholdet klarer skærene og sikrer sig endnu en sæson i landets bedste række. At de som moderklub ønsker mere end nogen andre, at holdet vinder de to kampe mod Tønder, da ligaholdet er klubbens flagskib og vigtigste aktiv i forhold til marketing. Derfor tog ligaholdets eventmanager, Mathias Sørensen beslutningen om, at begge loger skulle være på trøjen.

- Vi vil gerne vise, hvad det betyder for os at have en stærk forening bag os. Vi sætter pris på deres arbejde. Der har været megen snak om hjemkomsten til Kolding og sammenhængskraften mellem foreningerne, og det vil vi gerne markere ved så vigtig en kamp.

Mathias Sørensen lægger heller ikke skjul på moderklubbens vigtighed i den daglige drift.

- De yder en kæmpe indsats, når vi har kampe. De stiller jo med 70-80 frivillige hver gang, vi har kamp. Der ville ikke være noget ligahold uden foreningen, og det har ikke noget at gøre med, at de har vores licens men noget med den opbakning, de giver os og det arbejde, de lægger for dagen.