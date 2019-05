KIF-formand: Vi må ikke tage det for givet, at vi har et ligahold

Moderklubben havde før sæsonen ikke overvejet, at KIF Kolding kunne risikere rykke ned. Formanden håber at fredagens kamp var øjenåbner for folk, så man ikke tager holdet for givet.

- Som vi tidligere har sagt, så er ligaholdet en kæmpe del af vores brand, når det kommer til at få nye medlemmer og sponsorer. Så overlevelsen er uhyre vigtig for os, fortæller formanden for KIF Håndbold Thomas Christensen.

Forhåbentlig en øjenåbner

KIF Kolding er det mest vindende håndbold i Danmark og har i mange forkælet byen og deres mange fans med mesterskaber og store internationale kampe. Stemningen i Sydbank Arena fredag kunne måle sig netop nogle af de kampe, hvor der har været ædelmetaller eller international hæder på spil. Sådan har det ikke været i store dele af sæsonen, ud over de to seneste kampe mod Tønder, der trak over 4.000 tilskuere, hvilket har ærgret moderklubbens formand.

- Det har for det første været dejligt, at se så mange tilskuere til kampene mod Tønder. Det kunne være fedt, hvis vi kunne holde sådan et gennemsnit i næste sæson. Det er som om, at man har taget det lidt for givet, at Kolding havde et håndboldhold i den bedste række og at det var umuligt, at man rykkede ned. Den her sæson har vist, at det har vi ikke nødvendigvis og skal vi blive ved med at have det, så er det vigtigt med folk i hallen, siger Thomas Christensen.

Moderklubben selv havde heller ikke overvejet muligheden, at ligaholdet kunne rykke ned. Derfor var sæsonen og fredagens kamp også en øjenåbner Thomas Christensen og KIF Håndbold.