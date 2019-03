KIF-chef evaluerer og ser fremad: Vi vil gerne fortsætte med at lave sådanne fodboldfester

Den daglige leder evaluerer dagen derpå, Kolding IFs mest velbesøgte kamp siden 1982. Han er stolt og håber, at klubben også i fremtiden er i en position, hvor den skal arrangere flere af den slags kampe.

Kolding: 6.100 mennesker var onsdag aften forbi Autocentralen Park. Kolding IF blev slået ud af pokalturneringen af de danske mestre fra FC Midtjylland. Ikke desto mindre dannede stadion ramme om en mindre folkefest. Ikke siden 1982 har der været så mange tilskuere til en fodboldkamp i Kolding. Derfor var det også noget af en opgave, som den daglige leder Michael Flyvholm stod overfor sammen med resten af klubben.

- Vi løfter opgaven rigtig godt. Det var en hektisk men fantastisk oplevelse, som de frivillige og drengene inde på banen leverede, siger Michael Flyvholm.

Onsdagens succesoplevelse på Autocentralen Park tager den daglige leder som et udtryk for, at folk i Kolding gerne vil fodbold, og hvilket potentiale Kolding har som fodboldby.

- Vi har et kæmpe fundament at bygge videre på, så kampen mod FC Midtjylland var en kæmpe bekræftelse af, hvad vi laver hernede, siger Michael Flyvholm.