KHL kæmper for kompensation til landmænd for bøvl med gasledning

Omkring 35 kilometer af det op til 950 kilometer lange gasrør kommer til at skære sig vej gennem Kolding Kommune, og KHL vurderer, at 100-150 lodsejere bliver berørt mere eller mindre.

Og så må Energinet, som er bygherre på det enorme projekt sammen med polske Gaz-System, også hoste op med kompensation for det ekstra tidsforbrug, som landmændene får på grund af ændret og uhensigtsmæssig drift i anlægsperioden.

Til gengæld kræver organisationen, at lodsejerne får fuld erstatning for de tab og gener, som projektet medfører.

Kolding: Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL), som repræsenterer 800 landmænd i Kolding Kommune, er helt med på, at der skal anlægges en kæmpemæssig gasrørledning fra Nordsøen til Polen, og at de berørte lodsejere må acceptere en del bøvl i anlægsperioden.

Baltic Pipe er en gasrørledning fra Nordsøen til Polen. Det danske, statslige selskab Energinet og polske Gaz-System er bygherrer på projektet til 12-16 milliarder kroner. Miljøstyrelsen udsendte før jul et forslag til linjeføringen af gasledningen. Nu skal indsigelserne bearbejdes, hvorefter der udarbejdes et endeligt forslag, som kommer i ny høring. Gasrørledningen ventes at være i drift i 2020. Projektet er støttet af EU, fordi det kan styrke forsyningssikkerheden og give billigere og mere bæredygtig energi i EU.

- Vi har som forening selv haft fingre i en halv snes stykker, oplyser han og fortæller, at mange undrer sig over, at man kan bruge hensynet til almenvellet som adgangsbillet til at ekspropriere jord til en gasledning, der skal sende gas til Polen.

Chefkonsulent Lars Schmidt fra KHL gætter på, at måske 25-30 stykker kommer fra landmænd i Kolding Kommune.

Samarbejde

For at varetage landmændenes interesser bedst muligt i gassagen har Kolding Herreds Landbrugsforening netop indledt et samarbejde med otte andre jyske, fynske og sjællandske landbrugsforeninger.

På den måde får de berørte en meget stærkere stemme i ryggen i forhandlingerne og drøftelserne om gasledningens linjeføring, påpeger KHL-formand Hans Damgaard, der repræsenterer de jyske foreninger i samarbejdet.

I modsætning til på el-området, hvor der findes en landsaftale om, hvordan ekspropriationer og andre gener skal håndteres, findes er der ingen aftale på gasområdet.

- Derfor er det endnu mere vigtigt for erhvervet som helhed og den enkelte lodsejer i særdeleshed, at foreningerne samarbejder om at sikre lodsejernes vilkår, siger Hans Damgaard.