KFUM-hallerne afslører helt nyt navn og nyt logo

Ved nytårskuren 5. januar afsløres et navneskift, der skal signalere, at man i dag er meget mere end en "klassisk sportshal."

Kolding: KFUM-hallerne inviterer til nytårskur lørdag 5. januar kl. 10.30. Det er meget mere end en nytårskur - det er nemlig en afsløring og lancering af et helt nyt navn og et nyt logo ved formanden for fritidsudvalget viceborgmester Søren Rasmussen (DF).

- Kom også og se hvordan der arbejdes på at forvandle de eksisterende rammer - og hør om den nye vision, lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra KFUM-hallerne.

De har siden 1968 lagt rammer til masser af forskellige sports- og foreningsaktiviteter. Navneskiftet skal signalere, at man i dag er meget mere end en "klassisk sportshal." Det skal pege fremad og matche de nye visioner, der er for hele sportscentret og området omkring det.

- Vi er meget mere end "bare" en hal, vi er i gang med en ny ambitiøs udviklingsplan, og så ønsker vi at signalere noget nyt, friskt - med mere puls og power og som ikke sætter os i bås som en hal - vi er nemlig meget mere end dét, fortæller Kristian Bonde, bestyrelsesformand, forud for afsløringen af navnet.

- Vi vil være Koldings mest dynamiske center indenfor idræt, sundhed og oplevelser - særligt med fokus på seniorer. Kolding Kommune er visionskommune for "Bevæg Dig For Livet" sammen med DIF og DGI. Her vil vi være med til at realisere visionen om at aktivere flere af kommunens seniorer i de kommende år, siger centerleder Henrik Lindholm.

Nytårskuren foregår 5. januar kl. 10.30 - 12.30.

- Alle er velkomne. Der serveres lidt lækkert i de helt nye farver, lyder det i invitationen.