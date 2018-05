KB vakler i opbakningen til talentarbejdet i Kolding

Kolding: Måske bliver det spritnye topcenter i Kolding uden fodbolddrenge fra byens største fodboldklub.

Kolding Boldklubs medlemmer mødes i næste uge på en ekstraordinær generalforsamling. Her skal medlemmerne afgøre, om de ønsker, at klubbens bedste drenge skal være en del af SønderjyskE's topcenter i Haderslev, hvor KB allerede er partnerklub, eller om de skal være en del af det nyligt tildelte topcenter i Kolding, som KB har skrevet under på at bakke op om.

KB's formand, Mikkel Retsby, har tidligere forklaret, at han skrev under på ansøgningen om at få et topcenter i Kolding, inden han blev klar over, at en klub ikke kan være med to steder.

Mikkel Retsby har på forhånd ikke nogen holdning til, hvor han helst ser, klubbens største talenter skal træne.