Allan Johansen havde for tre år siden et mål om, at KB skulle være i stand til selv at betale for en fest i anledning af klubbens 100 års jubilæum. KB fylder 100 år næste år, og ifølge Allan Johansen er økonomien god nok til, at man vil kunne holde en god fest uden at låne penge. Arkivfoto: Orla Lund