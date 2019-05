Kolding: - Jeg vil gerne vedgå, at jeg er lidt hurtigt ude.

Sådan siger KB-formand Carsten Grubach om sine meldinger i KB's nyhedsbreve forrige søndag og i søndags, hvor han glad beretter om, at konkurstruede KB har fået løfte om økonomisk støtte på 400.000 kroner. I første omgang skrev han, at støtten kom fra en anonym aktør, hvorefter han i søndags afslørede, at pengene kommer fra Kolding Kommune, selvom politikerne i de relevante udvalg slet ikke har taget stilling til sagen endnu.

Har du fået et løfte om, at KB nok skal få pengene?

- Det vil jeg ikke sige noget om. Men jeg vil gerne sige, at jeg har fuld respekt for den politiske proces, og jeg vil gerne vedgå, at jeg er lidt hurtigt ude. Men jeg var nødt til det.

Hvorfor kunne du ikke vente med at melde ud, indtil sagen om støtten er afgjort af politikerne?

- Jeg var tvunget til det af hensyn til medlemmer, som var urolige for, om vi går konkurs, og til nogle sponsorer, som har sagt, at hvis det her ender godt, så vil de også støtte os i fremtiden. Og så har jeg så stor tiltro til de politikere, jeg har talt med, at jeg godt turde gøre det, siger Carsten Grubach, der bekræfter, at han har talt med Søren Rasmussen (DF) og borgmester Jørn Pedersen (V) om sagen.

Men et egentligt løfte, har du fået det?

- Igen. Jeg har stor respekt for den politiske proces, og hvis nogle politikere ikke synes om at give os 400.000 kroner, så har jeg også stor respekt for det. Men jeg er fuld af fortrøstning i forhold til dem, som jeg har talt med, siger Carsten Grubach.