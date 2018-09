Kolding: Nu tager Det Konservative Folkeparti i Kolding til genmæle mod Kolding Erhvervshavns aggressive angreb på partiforeningens troværdighed i debatten om erhvervshavnens lugt-, støj- og støvgener.

Generne vil ifølge de konservative blive så store for de kommende beboere i Marina City, at Kolding Byråd bør tage skridt til at afvikle den sydlige del af erhvervshavnen - og det udtalte partiformand Knud Erik Langhoff i mandagsudgaven af JydskeVestkysten.

Knud Erik Langhoff, som også er tidligere formand for Kolding Erhvervshavn og tidligere byrådsmedlem, siger lige ud, at Kolding Erhvervshavns påstande i en pressemeddelelse, som blev udsendt i mandags i forlængelse af artiklen i JydskeVestkysten, er ukorrekte.

I pressemeddelelsen beskylder erhvervshavnens formand Asger Christensen (V) De Konservative for, at "handle mod bedre vidende", og han hævder, at de konservative har fået fremlagt erhvervshavnens plan for bekæmpelse af støj, støv og stank "i detaljer".

- Det er simpelthen ikke rigtigt. Ingen i Den Konservative Vælgerforening i Kolding har på noget tidspunkt har fået forelagt planen som påstået. Det fremgår i øvrigt også af artiklen, at formanden glæder sig over, at byrådet snart vil behandle planen. Og min undren ville nok også havde været stor, hvis vi i Det Konservative Folkeparti havde fået planen forelagt før byrådet, siger Langhoff.