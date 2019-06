Jyllands største storcenter klar med nye koncepter

- Ja, vi skal være moderne og følge med, hvad der er oppe i tiden, siger centerchef Gitte Lindbo, der har den daglige kontakt til butikker og restauranter og er ansvarlig for, at der er liv i centret, med hjælp fra blandt andre en eventchef.

- Vi skal have fat i de yngre målgrupper, vi skal sørge for at sprede spisestederne ud over centret, og vi skal sørge for, at de ikke ligner hinanden, så vi undgår kannibalisering. Der skal være plads til både paleo og pizza. Vi skal være en destination, og vi skal styrke helheden.

Butikslukninger af blandt andre BR Legetøj og et stagnerende besøgstal betyder, at centret skal i gang med en større nytænkning.

Jyllands største storcenter er på 62.000 kvadratmeter og har Bilka og Nordisk Film Biografer som store trækplastre.Centret ejes af Strøm ASA, en skandinavisk centerkæde, som driver en lang række indkøbscentre i Norge, Danmark og Sverige.Koncernen er inddelt i de tre lokale selskaber: Steen & Strøm Norge AS, Steen & Strøm Danmark A/S og Steen & Strøm Sverige AB. Hovedkvarteret ligger i Oslo.DEAS er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i hele landet.DEAS forvalter en ejendomsportefølje på flere end 2200 erhvervs- og boligejendomme, som ejes af institutionelle investorer, private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger.Læs mere om storcentret på www.koldingstorcenter.dk

- Folk skal kunne lide at være her. Det skal være hyggeligt, og de skal føle en samhørighed med andre, når de shopper. Hygge er virkelig noget, folk efterspørger, pointerer Gitte Lindbo.

- Ser man på international detailhandel, har den de samme de udfordringer, som vi har i Danmark. Det er ved at ske et paradigmeskift. Man tænker shopping-segmenter på en ny måde. Vi skal også have vores indvendige format opdateret, og det gør vi blandt andet ved at indrette loungemiljøer for at tiltrække yngre målgrupper, siger Lotte Vestergaard Skou.

Centerchefen nævner et ønske om laktosefri mad som et eksempel på tidens trend.

Stort kundeunderlag

Kolding Storcenter har i jagten på nye koncepter blandt andet skelet til det lange gågadenet i nabobyen Vejle, hvor man har formået at bevare et alsidigt butiksliv kombineret med afslappende miljøer.

- Men vi skal hele tiden huske på, at vi altså er et storcenter, endda Jyllands største, når man måler i kvadratmeter, og at vi er et mødested for folk, der kommer langt væk fra, og at vores umiddelbare konkurrenter ligger i Aarhus og Odense. Her får man andre oplevelser, end man får i bycentre.

- Vi har et stort kundeunderlag og har jo ikke kunnet mærke, at der er kommet bycentre i andre byer, siger centerchefen, der glæder sig over, at Kolding er en af landets mest attraktive og velbesøgte handelsbyer.

Kolding Storcenter, der havde 25-års jubilæum i 2018, har ud over de planlagte ændringer i det indre format og et nyt butikskoncept med nye shopping-oplevelser også mulighed for at udvide centret rent fysisk, både opad og til siden, men det er ikke noget, hverken centermanager eller centerchef kan tale om på nuværende tidspunkt.