- Jeg har altid syntes, at politik er spændende, og når der kommer en artikel op på facebook om det, læser jeg den. Jeg synes, at Obama virker virkelig flink, og da jeg søgte, tænkte jeg, at det ville blive spændende at høre, hvad han vil sige. Han virker sympatisk og sådan nede på jorden ligesom alle os andre, siger Julie.

Kolding: Julie Wollesen Fuglbjerg var kun fem år, da Barack Obama vandt præsidentvalgkampen i efteråret 2008, og han var et godt stykke henne i sine to præsidentperioder, før hun rigtig lagde mærke til ham og hans politik.

Præsidenten og familien

Hun blev meget overrasket, da hun fik besked om, at hun netop hun havde vundet i skolelederens lodtrækning blandt ansøgerne til en Obama-billet.

- Jeg er spændt på, hvad vil sige, og jeg regner med, at jeg kan lære noget af at lytte, fortæller Julie, der ikke er bekymret for udsigten til, at Obamas foredrag foregår på engelsk, da hun kalder sig selv "ret god" til engelsk.

Hvis du fik mulighed for at stille Obama et spørgsmål, hvad ville du så spørge ham om?

- Det ville nok være noget med hans familieliv. Hans kone Michelle virker også helt vildt sød, og jeg tror, jeg ville spørge om noget med at balancere præsidentposten med familielivet, siger Julie.

Hun har aftalt med skolelederen, at hun efter Obama-arrangementet skal fortælle de øvrige elever i skolens to 9. klasser om sin oplevelse, om stemningen ved arrangementet og om, hvad den tidligere præsident sagde.

- Det er fint nok, hvis det er det, der skal til for at komme til at møde Obama, smiler hun.