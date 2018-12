Juletur gik til en vindblæst parkeringsplads med en rød lastbil

Elsker cola

Hendes søn, Jacob Aagaard Rasmussen, 13 år, der også er stor fan af læskedrikken hele året rundt, var helt på linje med sin mor.

- Der er mange af min kammerater, der allerede har set lastbilen, og jeg syntes, det lød lidt sjovt. Der et eller andet spændende ved at se den. Det er bare fedt, lød det fra Jacob Aagaard Rasmussen, der efter at have ventet på at få en gratis cola, da også lige skulle have et billede af lastbilen.

- Jeg elsker cola. Det er helt sikkert. Om fredagen kan jeg godt drikke to colaer. Skal det være, så kan jeg sagtens drikke en Pepsi Max, siger Jacob Aagaard Rasmussen, og mor er sådan set helt enig. Særligt hvis børnene er syge.

- Vi købe også billig cola engang imellem. Men det er som om, at det er Coca-Cola der er bedst, hvis man har bøvl med maven, siger Randi Rasmussen, inden hun foreslår, at familien smutter en tur i storcentret. Det vækker ikke begejstring i børneflokken, det var jo ikke derfor, man var kørt til Kolding.