Det er tid til at skifte Koldings nuværende julebelysning ud. Derfor tester City Kolding i disse dage en række forskellige muligheder.

Kolding: Julen varer lige til påske, siger man, men måske skal talemåden udvides i Kolding. I hvert fald hænger der i disse dage store, blinkende julekæder hen over Helligkorsgade.

Det er dog ikke fordi byens handlende er særligt meget i julestemning. Derimod hænger julebelysningen i gågaden, fordi City Kolding tester, hvilken slags udsmykning, der skal investeres i, når den nuværende julebelysning senere i år skal skiftes ud.

- Det bliver jo forældet sådan noget, så vi skal have noget nyt, fortæller citychef Mette Schumacher.

Blandt andet skal cityforeningen og medlemmerne beslutte sig for, hvor meget belysningen skal blinke og hvilken udformning, den skal have, og det er vigtigt, at man få truffet den rigtige beslutning, mener citychefen.

- Der er jo mange følelser i sådan noget, og det er også en kæmpe investering, så vi skal være sikre på, at det er det rigtige.

Julebelysningen kommer til at pryde gågaden i både uge 31 og 32, inden der bliver truffet en beslutning, og den utraditionelle sommerudsmykning har fået flere kommentarer med på vejen.

- Folk synes det er fedt og griner lidt af det, siger Mette Schumacher.