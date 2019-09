Julemesse blev aflyst: Nu er der allerede en afløser på vej

Tre energiske kvinder er gået i spidsen for at sikre et julemarked i Vamdrup. Det sker som en reaktion på, at byens traditionelle julemesse er blevet aflyst og lukket ned.

Vamdrup: Rigtig mange har beklaget, at den traditionelle julemesse i Vamdrup er blevet aflyst.

Og tre af byens kvinder har i lyntempo besluttet sig for at gøre noget ved sagen. Trekløveret, som består af Tina Schmidt, Janni Wasniowski og Anette Fuglsang Melsen, har nemlig på rekordtid skabt rammerne for "Julemarked i Partyland". Her bliver der plads til op mod 25 boder, der hver koster 75 kroner at leje.

- Siden vi lagde opslaget op på Facebook for få timer siden, har telefonen ikke stået stille. Vi har allerede lejet halvdelen af boderne ud, og nogle af de første, der ringede, er nogle af dem, som plejer at udstille på julemessen, fortæller Tina Schmidt.

Hun fortæller, at det hele endnu er så nyt, at programmet langt fra er klart. Men julemarkedet har blandt andet kontakt til nogle børn, som både vil hjælpe med at pynte og synge ved markedet.

- Da vi så, at julemessen blev aflyst, så tænkte vi, at det simpelthen ikke kan passe. Så besluttede vi at gøre noget selv. Og vi begyndte med at kontakte handelsstandsforeningen for at høre, om det var ok med dem, at vi forsøger at skabe et julemarked. Markedet ligger jo på samme dag, som juletræet tændes i byen, men det sker først klokken 16, og det er på det tidspunkt, at vi lukker ned, fortæller Tina Schmidt.