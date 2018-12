Julehjælpen skal række længst muligt: Næste år vil Kolding Kommune koordinere ansøgningerne

Kolding: I Kolding uddeler en lang række foreninger og organisationer hvert år julehjælp, og i år modtager minimum 500 børnefamilier hjælp til at holde jul. Men om nogle familier får julehjælp fra flere foreninger, mens andre slet ikke får, det er der ingen, som ved. For foreningerne må ikke dele deres oplysninger om ansøgerne af julehjælp med hinanden.

- Vi har nogle gange en fornemmelse af, at folk har fået julehjælp to eller tre steder. Eller at de går direkte ud og sælger varerne for kontanter. Det kan vi selvfølgelig aldrig komme til livs, men så kan vi prøve at sørge for, at folk kun får julehjælp ét sted fra, siger Tommy Schmidt fra Frimurerlogen Sct. Jørgen, der i år har ydet julehjælp til 165 personer.

Han er derfor glad for, at Kolding Kommune nu tilbyder at stå for koordineringen af julehjælpen til næste år.

- Vi ser en stor fordel i, at vi kan samle det et sted og være med til at koordinere. På den måde kan vi være med til at hjælpe så mange som muligt og sikre, at det er de rigtige, vi hjælper, forklarer Susanne Nyland, der er chef for økonomisk rådgivning ved Kolding Kommune.