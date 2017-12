Julehjælp var en kæmpe håndsrækning hos Trine og Helge

Trine Outzen kan kun være i gang halvanden time ad gangen på grund af uforklarlige mavesmerter. Så da hun hørte om muligheden for, at familien kunne få julehjælp, faldt en stor sten fra hendes hjerte.

Kolding: Trine Outzen var begyndt at gru for julen, som rykkede tættere og tættere på. For hun har dagligt så mange smerter i maven, at der kun er energi til at arbejde højst halvanden time ad gangen, inden hun må hvile sig igen.

Så at få en komplet julemiddag op at stå, samtidig med at der skulle pyntes, dækkes bord, og hygges med de fire unger, det virkede simpelthen som en uoverkommelig opgave. Især fordi det var planen, at hendes mand, Helge, skulle arbejde juleaftensdag, for han er driftsleder på et landbrug.

Den vagt fik han imidlertid byttet, og derfor var det hele familien fra Vester Nebel, der havde tid til at møde op til morgenmad i OK Klubben i Kolding, da initiativet God jul til alle atter uddelte julehjælp til trængte familier.

- Det var vores socialrådgiver, der fortalte mig om muligheden for at søge julehjælp hos God jul for alle. Og da jeg hørte det, blev jeg simpelthen så lettet, fortæller Trine Outzen.

I pakken fra God jul til alle var blandt andet en komplet julemiddag, som allerede var tilberedt. Der var blot brug for at varme maden op.

- Det betyder bare så meget for mig, for så kan jeg bruge al min energi på at hygge mig sammen med børnene, og det er jo det, man allerhelst vil på sådan en dag, siger Trine.