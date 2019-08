Julefesten er død: Sportsklub går nye veje og inviterer til høstfest

For første gang nogensinde er Fynslund Boldklub vært ved en høstfest. Palle Mørup, der er formand for festudvalget, fortæller, at der er lagt op til et brag af en fest med levende musik hele aftenen. Der er også hyret professionelle bartendere til at skabe atmosfære i baren.

- Vi har hyret to orkestre, så der bliver gang i den med rå livemusik hele aftenen. Den ene band er Jos Band, der et lokalt orkester, der er rigtig populært. Det andet band hedder Midt om natten og spiller Kim Larsen-kopinumre, siger han.

- Julefrokost er åbenbart ikke trendy længere. Det kan vi se på antallet af tilmeldinger. Vi lå vist på 200 deltagere sidste år. Derfor besluttede vi allerede på evalueringsmødet efter julefrokosten i december, at vi ville vi prøve noget nyt. Julefrokosten er død indtil videre, nu holder vi en høstfest i stedet for, fortæller Palle Mørup, der er formand for boldklubbens festudvalg.

Fynslund: Sidste år var Fynslund Boldklubs julefrokost på nippet til at blive aflyst på grund af for lav opbakning.

Fynslund Boldklub holder høstfest lørdag den 5. oktober i Fynslund Hallen.Festen varer fra klokken 18 til klokken 02.00.Det lokale Jos Band og Kolding-orkestret Midt om natten er hyret, og der bliver levende musik under hele festen.Der er mulighed for at bestille en festmenu.Billetter til buffet og musik koster 345 kroner plus gebyr per person.Kommer man efter klokken 21, når maden er spist, koster en billet 175 kroner plus gebyr.Du kan læse mere på www.fynslundhallen.dk

At holde en stor fest i under sportsugen i Fynslund er en fast tradition. Nyeste skud på festprogrammet i har Fynslund Boldklub bliver en høstfest, der skal holdes for første gang den 5. oktober. Festen afløser julefrokosten, der var tæt på at blive aflyst sidste år på grund af for få tilmeldinger. Arkivfoto

- Festen skal selvfølgelig helst hænge sammen økonomisk, for ellers er det boldklubbens kasse, der skal betale, men for os handler det ikke så meget om at tjene penge. Sammenholdet er det vigtigste, og i år vil vi gøre en ekstra indsats for at se, om vi også kan få de unge og tilflytterne til at melde sig til..

- Det er bare super hyggeligt, når alle lokale mødes, men det var som om, at folk havde for travlt i december. Vi arrangerer høstfesten, fordi en stor fest bare gør noget for det lokale sammenhold. Det er super hyggeligt, siger Palle Mørup og føjer til:

- Tidligere holdt bønderne høstfest, men vi har ingen høstfest ude hos os, efter Lejrskov Forsamlingshus lukkede. Vi håber, at landmændene vil bakke op om den nye høstfest. Vi vil også selv gøre en indsats for at få tilmeldinger. Vi vil blandt andet henvende os til nogle af storbønderne. De vil alle få en seddel stukket i hånden, og vi vil invitere os selv på en snak, hvis de giver en kop kaffe. Så kan det være, at vi kan lokke dem med.

At Fynslund har besluttet sig for at holde en høstfest, hænger sammen med, at lokalsamfundet ligger på landet. I boldklubben håber man, at festen kan blive en tradition.

Håber op over 350

Palle Mørup fortæller, at der allerede nu er kommet 200 tilmeldinger til festen.

- Vi har halvanden måned at løbe på. Vi skal helt op på at sælge 300 billetter, for at det kan løbe rundt, men vi satser på at komme op over 350.

Han fortæller også, at arrangørerne satser på at pynte hallen op efter temaet.

- Vi vil også prøve at få fat i lamper og lanterne, så vi får en mere hyggeligt belysning, end der er i hallen til daglig.

Ud over høstfesten står Fynslund Boldklub også bag en fest under sportsfesten i Kristi himmelfartsferien og en fest for klubbens frivillige.

- Lokalt har vi en aftale om, at vi altid lige snakker lidt sammen, så vi ikke overlapper hinanden, når vi planlægger arrangementer, og forsamlingshuset holder ikke høstfest, så vi konkurrerer ikke med nogen, siger Palle Mørup.