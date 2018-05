Jubilæumskoncert fyret af i lokal version af Carnegie Hall

- Vi har opbygget en kæmpe scene på 600 kvadratmeter, så vi har plads til det hele. Vi kunne ikke finde noget i Kolding, der var stort nok, så vi var nødt til at rykke ud i Sydbank Arena for at lave vores egen version af Carnegie Hall, siger musikskoleleder Jens Bloch.

Den størst koncert

- Det er selvfølgelig noget ganske særligt for os at lave så stor en jubilæumskoncert. Det er jo den største og vigtigste koncert, vi har lavet i 50 år. Det kan man vel godt sige, lød det fra musikskolelederne kort inden koncerten, der blev skudt i gang af borgmester Jørn Pedersen (V).

Han øste rosende ord ned over musikskolen, og beskrev den 50-årige som "frisk og fyrig", og så fik skolen ros for at dyrke talentarbejdet og række ud i lokalsamfundet.

- Men selvom musikskolen er god til at pleje talenterne, så kan musikskolen så meget andet. Musikskolen er også et fællesskab for cirka 2000 elever, der får glæden ved at synge og spille. I åbner musikken og verden for børn, lød det fra borgmesteren, der greb musikskolens slogan: "Verdens bedste musikskole for dig".

- Vi har grund til at være stolte af vores musikskole. Den er ung og fyrig. Vi har verdens bedste musikskole. Hverken mere eller mindre. Det er verdens bedste musikskole for dig, sagde Jørn Pedersen.