Jubilæum giver genlyd: Fredagskoncert på Akseltorv hele året rundt

Kolding: Det giver genlyd i bymidten, når Kolding Musikskole i 2018 kan fejre sit 50 års jubilæum. En rød tråd gennem hele jubilæumsåret er nemlig fredagskoncerterne på Akseltorv, hvor skolens musikalske elever på skift optræder klokken 16 ved indgangen til rådhuset.

Den første af de 52 koncerter bliver holdt fredag den 5. januar, og der lægges ud med en lidt alternativ udgave.

- For den første koncert bliver nemlig med alle skolens ansatte på slap line. Så det håber vi bliver sjovt for andre end blot os selv, smiler skoleleder Jens Bloch, der også selv deltager ved koncerten.

- Det har været lidt af en udfordring for os at lave en koncertplan for hele året, og som også rækker ind over vores ferier, men vi har fået tingene til at falde på plads, så vi håber, at koncerterne hver eneste fredag kan være med til at gøre jubilæet aktuelt og vedkommende hele året for byens borgere.