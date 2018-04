Jordemødre byder på en kop jordemoderkaffe på gågaden

Kolding: Lørdag vil du kunne få en kop jordemoderkaffe på gågaden, når jordemødrene fra Kolding Sygehus stiller sig op på Akseltorv. Det sker i forlængelse af, at jordemødrene er blevet udtaget til strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem offentligt ansatte og arbejdsgivere, der endnu ikke er faldet på plads.

- Vi vil rigtig gerne ud og møde folk. De kan komme og stille spørgsmål om vores hverdag generelt, men de kan også spørge ind til strejken. Når vi som jordemødre går ind i en konflikt, skaber det et fokus og omdrejningspunkt, og folk spørger, hvad det betyder for dem, siger Stine Storm, tillidsrepræsentant og jordemoder på Kolding Sygehus.

Stine Storm forklarer desuden, at jordemødrene gerne vil fortælle folk, hvorfor de kæmper for deres sag.

- Vi har brug for folks støtte. Der er stor forskel på, at vi egentlig har en fin status i samfundet, og folk ved godt, at jordemødrene har et stort ansvar, men vi føler ikke, ansvaret bliver belønnet, siger Stine Storm.

- Men for os handler det også om, at vi ikke vil tage patienterne som gidsler, og vi vil også gerne passe på dem. Patienternes tryghed betyder rigtig meget for os, understreger Stine Storm.