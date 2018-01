Jordemoder elsker at skyde babyer med kameraet

- Det kan være en lille prinsesse eller en lille ny med temperament. Det taler jeg med forældrene om. Det kan også være, at faderen elsker baseball og gerne vil have babyen fotograferet med en lille baseball.

Hun har aldrig set to babyer, der ligner hinanden, og på billederne vil hun gerne have den nyfødtes personlighedstræk og karakter frem.

- Babyerne er fantastiske. Det er mit arbejde på fødegangen, der har inspireret mig til at etablere mit hjemmefotostudie og babyshoot.dk. Når jeg har med forældre at gøre, der skal føde deres andet barn, så kan de slet ikke huske, at det første barn har været så lille. Det handler om at være med til at skabe minder for forældre og børn og tage billeder fra den helt spæde start, så de kan huske tiden. Jeg vil også gerne give forældre og børn en god oplevelse.

Carina Lund Carlson er 34 år, jordemoder og arbejder på Kolding Sygehus. Hun er også fritidsfotograf og har netop etableret firmaet Babyshoot.dk hvor hun vil specialisere sig i at fotografere nyfødte babyer. Hun har indrettet et hjemmefotostudie, men kører også gerne ud til forældre med nyfødte. Hun bor med sin mand og to døtre i Lunderskov.

- Jeg er 30 timer om ugen på sygehuset, og når jeg ikke lige er der, så vil jeg gerne fotografere. I den her uge har jeg to fridage, fordi jeg skal arbejde i weekenden. Og på de to fridage har jeg fem babyfotograferinger.

- Vi får ikke kigget så meget i album, derfor er det også vigtigt at have enkelte gode billeder på væggen. Det er i hvert fald det, vi herhjemme går og nyder rigtig meget.

Carina har to døtre, der snart bliver 12 og otte år, og dem har hun løbende fotograferet. Det er blevet til billeder til både album og til at hænge op på væggen derhjemme.

Mand skubbede på

Fotostudiet hjemme i Lunderskov er helt nyt.

- Det har jeg først fået den 1. januar. Indtil da fotograferede jeg mine egne børn og venindernes babyer. Det er først lige nu, at jeg er begyndt at fotografere for folk, jeg ikke kender.

For hende er det vigtigste, at folk vil blive glade for de billeder, hun tager.

- Jeg håber, at jeg med tiden kan få et lille fotostudie i stedet for mit hjemmestudie. Nu kører jeg også ud og fotografere hjemme hos forældrene, og det vil jeg fortsætte med.

At hun for alvor kom i gang med at fotografere skyldes også et lille skub fra sin mand.

- Han bakker mig op og støtter mig. Det var også ham, der fik mig til at springe ud af skabet og fotografere. For han gav mig et nyt kamera i julegave. En af mine undskyldninger for ikke at gøre det, var nemlig, at jeg ikke syntes, at mit kamera var godt nok.