Jonas var offer for groft overfald i Legeparken: Nu kan jeg komme videre i livet

- Nu kan jeg jo komme videre, og nu kan jeg kalde det fortid. Sådan siger Jonas Andersen, der for to år siden blev overfaldet i Legeparken og efterfølgende blev efterladt nøgen og stærkt forslået.

- Det har været en rigtig lang sag. Men nu kan jeg komme videre i mit liv. Det var selvfølgelig irriterende, jeg skulle ind og give forklaring igen, men jeg måtte bare tage den. Og hvis jeg skulle derind en tredje gang, havde jeg også gjort det, for jeg ville have ham dømt, siger Jonas Andersen.

Forløbet er ikke blevet gjort nemmere af, at sagen blev godt fire måneder forsinket. Den dommer, der i første omgang skulle have taget beslutningen om, hvorvidt den 18-årige skulle dømmes, blev syg. Det betød, at sagen, der skulle have været afgjort i juni, først netop er blevet afsluttet, fordi den skulle genstartes.

- Det har været træls hele tiden at blive spurgt til sagen. Nu kan jo komme videre, og nu kan jeg kalde det fortid. Jeg skal ikke blive ved med at hænge mig i det, der er sket, siger Jonas Andersen.

Men nu siger Jonas Andersen farvel til genfærdet. Det sidste punktum er nemlig blevet sat i sagen, og Retten i Kolding har afgjort, at det var en 18-årig dreng, der stod bag overfaldet.

Kolding: Det er mere end to år siden, Jonas Andersen blev fundet nøgen og stærkt forslået i nærheden af Legeparken. Alligevel spøger overfaldet, der kostede ham 72 indre blødninger, afrevne negle og utallige blå mærker, stadig i baghovedet på ham.

Tilfreds med dommen

Overfaldet skete natten til den 15. juni 2016. Overfaldet skete efter en fest i Legeparken, hvor Jonas Andersen ifølge hans forklaring ved Retten i Kolding var "ekstremt beruset". Han husker ikke meget fra aftenen, men har hele vejen igennem gjort det klart, at han var overbevist om, at den 18-årige dømte stod bag overfaldet.

Det var retten altså enig i, og den har afgjort, at den 18-årige er mentalt retarderet. Retten bestemte, at den 18-årige skal anbringes på en institution for andre mentalt retarderede. Den dom er Jonas Andersen fint tilfreds med.

- Jeg havde håbet på, at han ville blive dømt. Det er fuldstændig fint, at han bliver anbragt, og jeg håber, han kan få noget hjælp, siger Jonas Andersen.

I dag har han ikke nogle mén. I hvert fald ikke fysisk. Nogle gange spøger overfaldet dog, når han går i byen.

- Hvis jeg ser nogen, der er oppe at skændes, når jeg går i byen, kan jeg godt blive nervøs. Så kommer jeg til at tænke på overfaldet igen, siger Jonas Andersen, der går på STU, som er en særlig uddannelse for unge, der har specielle behov.

- Jeg er ved at finde ud af, hvad jeg skal lave resten af livet. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være, men det skal være inden for håndværksfaget.