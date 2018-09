Jonas blev fundet nøgen og forslået ved Legeparken: Nu starter sagen forfra

En syg dommer betyder, at voldssagen fra Legeparken, hvor Jonas Andersen blev efterladt nøgen og stærkt forslået, skal starte forfra. Torsdag var første dag i sagen mod en 18-årig mand, der er tiltalt for hele 34 forhold.

Kolding: Egentlig skulle det sidste punktum i sagen for længst have været sat.

Vidnerne var blevet afhørt, tiltalte havde afgivet forklaring omkring de 34 forhold, han var tiltalt for, og faktisk var både anklager og forsvarer klar til at sige de afsluttende ord. Dommen skulle have været afsagt i juni.

Men så blev dommeren syg. Og det er dommeren faktisk stadig. Derfor skal en ny dommer nu afgøre sagen, og sagen starter forfra. Som i helt forfra. Derfor er der endnu ikke sat sidste punktum i voldssagen fra Legeparken.

Tiltalte så da også noget mut ud, da han satte sig tilrette i retssal ni ved Retten i Kolding og i øvrigt afviste at tage sin kasket af. Anklager Marianne Iversen bemærkede desuden, at "nu håber vi, denne gang er lykkens gang".

Og lige som tiltalte lader kasketten sidde på hovedet, kan han også lade være med at åbne munden under den nye retssag. Han, en 18-årig mand, gik nemlig med til, at den forklaring han afgav i maj, da sagen kørte første gang, kan læses op fra retsbøgerne, sådan at han ikke skal forklare sig til retten endnu engang.