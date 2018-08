John fik ulovligt frataget sygedagpenge - kommunen må beholde pengene

Flexjobber John Steffensen får ikke efterbetalt så meget som én krone i sygedagpenge, selvom Kolding Kommune ulovligt har frataget ham ydelsen med tilbagevirkende kraft. For hans krav mod kommunen blev forældet efter tre år.

Det har Vestre Landsret afgjort tirsdag i en principiel sag, skriver Fagbladet 3F.

Det var 3F, der havde rejst sagen på vegne af 56-årige John Steffensen, der er medlem af 3F Kolding.

- Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over dommen. Vi har nu en retstilstand, hvor det faktisk ikke har nogen konsekvenser, at Ankestyrelsen i årevis har udsendt vildledende og forkerte principafgørelser som vejledning til kommunerne i de her sager. Vildledningen kommer borgerne altså nu til at bøde for. Vi synes, det er meget urimeligt, siger Ellen K. Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i 3F.

John Steffensen ødelagde sin ene skulder i forbindelse med et styrt på cykel og måtte opgive sit arbejde hos industrivirksomheden Danfoss.

25. juli 2011 stoppede Kolding Kommune udbetalingen af sygedagpenge til ham med tilbagevirkende kraft fra 3. december 2010.

Det var en ansat hos det private firma Falck Jobservice, som på vegne af Kolding Kommune fratog ham sygedagpengene - ligesom det skete for en lang række andre borgere i kommunen. Men det er ulovligt at lade et privat firma træffe myndighedsafgørelse for kommunen.

Og det er også ulovligt at fratage folks sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det slog Højesteret fast i september 2015. Her vandt 3F en tilsvarende, principiel sag for et kvindeligt medlem, som Kolding Kommune havde frataget sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Efter dommen i Højesteret efterbetalte Kolding Kommune godt 70.000 kroner efter skat til kvinden.

Den principielle dom medførte, at landets kommuner og Ankestyrelsen skulle genoptage sygedagpengesager, hvor der var truffet stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. På den baggrund har borgere efterfølgende fået efterbetalt i alt mere end 30 millioner kroner.

Efter Højesterets dom krævede 3F cirka 35.000 kroner i efterbetaling til John Steffensen fra Kolding Kommune. Beløbet udgør den forskel i værdi, som han har mistet i form af sygedagpenge modregnet hans kontanthjælp.

Men Kolding Kommune har nægtet at efterbetale sygedagpenge til John Steffensen og en række andre borgere i kommunen. Det skyldes, at der gik mere end tre år fra Kolding Kommunes seneste afgørelser i sagerne til, at kravet fra borgerne blev rejst imod kommunen.

Retten i Kolding gav i juni 2017 kommunen medhold i, at John Steffensens krav var forældet. Og samme resultat er Vestre Landsret altså også nået frem til.

John Steffensen er trist over landsrettens afgørelse. - Jeg er skuffet. Jeg er især skuffet over afgørelsen om forældelsesfristen på tre år. Det rammer ikke kun mig. Det er mange borgere, det drejer sig om. Sagen viser, at den store kommune tryner den lille mand, og at det er svært at gøre noget ved det, siger han.

Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V), vurderede i april 2016, at mindst 117 borgere i kommunen ville gå glip af i alt knap 12 millioner kroner i sygedagpenge på grund af den treårige forældelsesfrist.

Fagbladet 3F har tirsdag formiddag forgæves forsøgt at få kommentarer til afgørelsen fra borgmester Jørn Pedersen.

3F vil nu overveje, om fagforbundet vil forsøge at få sagen for tredje instans, Højesteret.