John Mogensen er populær: Godt salg i billetter til teaterkoncert

De medvirkende i Dronning Dorothea Teatrets kommende John Mogensen-teaterkoncert har travlt med at øve i øjeblikket. Forestillingen er populær, og flere forestillinger er allerede udsolgt.

Kolding: John Mogensen er en yderst populær herre. Ikke blot er de medvirkende i Dronning Dorothea Teatrets kommende John Mogensen-teaterkoncert, "Sidder på et værtshus", vilde med Mogensens sange, som de synger og spiller i forestillingen. Koldingenserne har det tilsyneladende lige sådan. Fem af de i alt 20 forestillinger, som teatret præsenterer fra den 5. april, er allerede udsolgt, og billetsalget går så godt til de andre forestillinger, at der samlet set er under 150 billetter tilbage. Det fortæller Marco Groth Thorsen, der er instruktør på teaterkoncerten, og som trods sine kun 25 år holder af John Mogensens sange, der har mange år på bagen. - For mig er det skidegod musik, der også er relevant i dag. Der er også stadig mange mennesker, der nyder musikken. Jeg synes, hans tekster skriger på at blive iscenesat. Han laver miljøer i sine sange, og det findes der ikke så meget af i popmusik i dag, siger Marco Groth Thorsen.

"Sidder på et værtshus" Dronning Dorothea Teatret har premiere på sine John Mogensen-teaterkoncert "Sidder på et værtshus" den 5. april. Den opføres 20 gange indtil den 5. maj, hvor sidste forestilling foregår.Forestillingen byder på fortolkninger af flere end 30 sange af John Mogensen.

Mogensen og reggae Han fik et ben indenfor på Dronning Dorothea Teatret for syv år siden, da han begyndte at spille skuespil der. For tre år siden prøvede han for første gang at sætte en juleforestilling i scene, og i december 2017 både skrev og instruerede han årets juleforestilling på teatret. Lige nu bliver der øvet flittigt på forestillingen i teatersalen, hvor otte forskellige skuespillere fra teatret fortolker sange af John Mogensen. Samtidig giver de medvirkende den som forskellige typer, der kommer på et værtshus. Alt skal helst sidde lige i skabet, så hver sang øves igen og igen sammen med bandet. Der bliver drukket masser af kaffe, pjattet og grinet - specielt da skuespiller Thomas Larsen og en af musikerne så småt forsøger sig med en reggae-udgave af John Mogensens sang om "Karl og Ann Kathrin".

Alle aldre Aldersspredningen er stor blandt de medvirkende. Fra Laura Schrøder på 19 år til 58-årige Peter Beierholm, der allerede for 15 år siden spillede John Mogensen i et teaterstykke på Dronning Dorothea Teatret, hvor han har spillet teater i 20-25 år. - Det her er meget anderledes, for her er ingen dialog. Men alle hans sange har en historie, fortæller Peter Beierholm. Laura Schrøder kendte en del John Mogensen-sange gennem sine forældre, der er kæmpe fans af ham. Hun kalder stykket for "super-sjovt". - Det er nærmest små teaterstykker. Jeg er den unge type, man finder på et værtshus, og som mest kommer for at drikke og score, siger Laura Schrøder om sine rolle.