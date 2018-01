Jørn Pedersen takker af i Trekantområdet

Kolding: Fremover bliver det Jens Ejner Christensen, der skal stå i spidsen for samarbejdet mellem de syv kommuner i Trekantområdet.

Vejles borgmester blev mandag valgt som formand, da bestyrelsen bestående af de syv borgmestre konstituerede sig. Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen blev samtidig valgt til ny næstformand.

Jens Ejner Christensen afløser Koldings borgmester Jørn Pedersen, der har været formand for samarbejdet de seneste otte år.

- Det har været nogle rigtig spændende år, hvor vi for alvor har fået sat mål og visioner for samarbejdet gennem den fælles strategi, vi vedtog i 2013. Efter otte år er det på tide at give posten videre, og jeg er ikke i tvivl om, at Trekantområdet med Jens Ejner Christensen i spidsen vil fortsætte den positive udvikling, vi er i gang med. Jeg kommer fortsat til at bidrage via min plads i bestyrelsen, siger Jørn Pedersen i en pressemeddelelse.