Kolding: Onsdag den 12. september kl. 19 indtager den ukronede konge af dansk pop, dj og quizvært Jørgen de Mylius Torvet på Kolding Bibliotek for at fortælle anekdoter fra en langt liv i musikkens tjeneste og naturligvis også spille noget af alt den gode musik fra bl.a. 70'erne. Disko, glamour, knallertbander og økoflippere: 70'erne var et vildt og sammensat årti. Hvordan var det at være med midt i det hele - og få lov til at interviewe tidens store musiklegender? Det vil et af 70'ernes største TV-ikoner, Jørgen de Mylius, fortælle om samt om sin rolle som vært og kommentator på utallige Melodi Grand Prixer og som vært på musikshows og musikquizzer som for eksempelvis Eldorado og Musikboxen.

Men han har også selv skrevet sangtekster og lavet portrætudsendelser om blandt andet Elvis Presley, Julio Iglesias, Tom Jones, Cliff Richard, Natalie Cole, Kim Larsen, Johnny Reimar, Savage Rose og interviewet mange flere af de kunstnere, der gav lyd til 70'erne. Det vil han medbringe en historie eller to om.

Arrangementet vil være åbent for alle onsdag den 12. september kl. 19-20.30 på Torvet på Kolding Bibliotek. Der er gratis adgang, men kom i god tid.