I kælderen under biblioteket, nu kaldet Bryggeriet, formidles musik, tv-serier, film og lokalhistorie, og det hele favnes i øjeblikket af en en udstilling om 1970'erne. Den udstilling er den direkte anledning til, at Jørgen de Mylius var inviteret på biblioteket for at fortælle om musiklivet dengang. - I 1970'erne boede vi i et uland, når det gælder musikformidling, der var mange indenfor Danmarks Radio, som mente, at popmusikken var noget, som snart gik over igen, fortæller Jørgen de Mylius. Foto: Søren Gylling