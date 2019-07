Adam Hørlykke Christensen, der arbejder i Sunset Boulevard, var glad for, at Jobpatruljen var på besøg. Foto: Ludvig Dittmann

Jobpatruljen var tirsdag i Kolding for at fortælle ungarbejdere om deres rettigheder. Mange kender dem nemlig ikke, fortæller Stefan Christensen, medkoordinator på Jobpatruljen i Sydjylland.

Arbejdsforhold: For få ungarbejdere kender deres rettigheder. Det mener fagbevægelsen i hvert fald, og derfor er Jobpatruljen denne sommer rundt på de danske arbejdspladser for 40. år i træk for at orientere ungarbejdere om deres forhold. Tirsdag nåede Jobpatruljen så til Kolding, hvor seks hold på to personer var rundt på de koldingensiske virksomheder. - Da Jobpatruljen begyndte for 40 år siden, var det, fordi forholdene dengang var dårligere. Men nu går det helt generelt godt, siger Stefan Christensen, der er medkoordinator på Jobpatruljen i Sydjylland. - Men mange kender ikke deres rettigheder, så det er vigtigt for os at oplyse ungarbejdere om dem, og at vi når ud til mange, så de kender deres rettigheder, siger han.

Hvad er Jobpatruljen Jobpatruljen har i 40 år rejst rundt til virksomheder og oplyst om unges arbejdsforhold.Bag Jobpatruljen står blandt andet fagforeninger som 3F, HK og FOA.

Foto: Ludvig Dittmann Jobpatruljen rykker hvert år ud for at tjekke, om der er styr på forholdene for Koldings ungarbejdere. Stefan Christensen og Peter Kroman tog sig af virksomhederne omkring Kolding Storcenter. Helt generelt er der styr på forholdene de fleste steder, siger Stefan Christensen, der er længst væk på billedet. Foto: Ludvig Dittmann

Fedt at patruljen kommer Sammen med Peter Kroman tog Stefan Christensen ud i området omkring Kolding Storcenter for at fortælle unge medarbejdere om lønforhold, arbejdstider, og hvad de må og ikke må. Første stop var Sunset Boulevard, hvor Adam Hørlykke Christensen, der er 16 år gammel, arbejder. Adam kendte ikke alle sine rettigheder, men fastfood-restauranten levede op til dem alle. Han var glad for, at Jobpatruljen kom forbi. - Jeg vidste noget af det, men jeg vidste for eksempel ikke, hvad jeg har ret til i feriepenge. Det er fedt, at Jobpatruljen kommer og fortæller en, hvilke rettigheder man har, siger han. Han har ikke oplevet at arbejde et sted, hvor forholdene ikke var i orden, siger han. - Men det er godt, de kommer, for hvad hvis nu forholdene ikke var i orden.

Foto: Ludvig Dittmann Tor Harris, der arbejder i Sport 24 Outlet, kendte ikke alle sine rettigheder. Han vidste heller ikke, om han var med i en fagforening, og derfor overvejer han nu, om han skal melde sig ind. Foto: Ludvig Dittmann

Vil måske melde sig i fagforening Næste stop, Sport 24 Outlet ved Kolding Storcenter. Her mødte Jobpatruljen 16-årige Tor Harris, der har arbejdet i butikken i et halvt år. Han kendte heller ikke alle sine rettigheder, så han var også tilfreds med at få Jobpatruljen på besøg. Også selvom forholdene var i orden i butikken. - Jeg vidste ikke det helt store om mine rettigheder, så det er meget rart, at Jobpatruljen kommer. Han var ikke klar over, om han var med i en fagforening, så han vil nu undersøge, om han skal melde sig ind.

Fokus på unges løft Alt, ungarbejderne siger, bliver skrevet ned på en Ipad, så fagbevægelsen kan skabe sig et overblik over unges arbejdsforhold. Denne gang, fortæller Stefan Christensen, vil der blive sat fokus på, at unge løfter for tunge ting. De må nemlig maksimalt løfte 12 kg, men det ved de unge ikke altid. Ofte kommer de til at løfte for meget, fordi det ikke er tænkt ind i de ting, de skal løfte. - For eksempel kommer mælkekasser altid med 15 liter mælk i, så de er for tunge til, at ungarbejdere må løfte dem. Men de tager jo ikke tre mælkekartoner ud bare for at kunne løfte kassen, siger han. Derfor vil fagbevægelsen gå efter distributørerne, så det bliver tænkt ind i den indpakning, varerne bliver leveret i, at ungarbejdere ikke må løfte mere end 12 kg.