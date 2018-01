Jobcentret vil hjælpe 100 ledige op i tandlægestolen

Som et forsøg kan voksne, der har store problemer med deres tænder, gennem Jobcenter Kolding få 600 kroner, så de kan betale for en indledende undersøgelse hos en privat tandlæge.

Kolding: I år får omkring 100 ledige mulighed for at få en indledende tandundersøgelse betalt med en tilgodeseddel på 600 kroner fra Jobcenter Kolding. At borgeren ikke selv skal have penge op af lommen ved det første besøg hos tandlægen, er en del af et forsøg.

Hvem er det, I kan hjælpe?

- Det er borgere, der har problemer med deres tænder eller ser tænderne som en hindring for at få et job. Det kan være alle, vi har kontakt med, men det kræver, at man ikke selv kan betale, og at tandproblemerne er alvorlige, fortæller Søren Bork Hansen, der er arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune.

Sender I borgere til tandlæge for lettere at få dem i job?

- Nej, det er frivilligt at gå til tandlæge, men når borgeren taler med sin rådgiver, så kan de også komme ind på, om tænderne opleves som en del af forklaringen på, at borgeren ikke har et job. Det kan også være borgeren selv, der kommer med ønsket.

Hører I borgere, der siger: "Det er svært for mig at søge job, fordi jeg mangler tænder eller har tandpine?"

- Ja, der er nogle, der er meget kede af deres tandsituation. Der kan være mange grunde til, at man ikke får gjort noget ved det. Det kan skyldes tandlægeskræk eller økonomi, svarer han.

Er det sværere at få et job, hvis man mangler tænder?

- Jeg vil hellere vende det om og sige, hvis tænderne betyder rigtig meget for et menneske, der beder om hjælp, så får vi lavet en vurdering af, om de virkelig trænger til hjælp. Det er ikke alle, der kan få hjælp.