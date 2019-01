Jobcentret i Kolding har formidlet 200 småjobs i 2018

Kolding Jobcenter får flere borgere væk fra kontanthjælp og ud på arbejdsmarkedet via småjob, hvor blandt andet kontanthjælpsmodtagerne i starten arbejder ganske få timer dagligt for at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

- Det fortæller noget om, at vi er midt i et opsving, hvor vi kan få dem, der står på "lager", i gang. Vi har nogle meget aktive jobkonsulenter, der samarbejder med private virksomheder. Der er mangel på arbejdskraft på udvalgte virksomheder, og her går vi gerne ind og opkvalificerer, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Kolding: Vejen til fast arbejde for folk, der har stået uden for arbejdsmarkedet i lang tid, kan gå gennem småjob, hvor kontanthjælpsmodtageren måske arbejder et par timer om dagen. Jobcentret i Kolding satte fokus på småjob i 2017, og i løbet af 2018 har jobcentret formidlet cirka 200 småjob i private virksomheder.

Styrker selvtilliden

Omkring to tredjedel af dem, der får formidlet et småjob, er jobparate kontanthjælpsmodtagere, den sidste tredjedel fordeler sig mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere.

- Det her er en god måde at få sluset folk ud på arbejdsmarkedet. Stille og roligt kan timetallet blive sat op, og her får de chancen. For langt de fleste så styrker det selvtilliden, når de får den første lønseddel. Og hvis ikke de helbredsmæssige udfordringer er for store, så kan de komme op i tid, og forhåbentligt kan de på et tidspunkt få fuld tid, siger Poul Erik Jensen.

Jobcentret startede i 2017 med projektet, men det første år fik jobcentret kun formidlet 125 småjob, hvilket var et stykke fra målsætningen. Formanden er til gengæld glad for, at jobcentret i år har formidlet 200 småjob.

- Virksomhederne har fået øjne op for, at de kan få noget ud af det. Vi står klar med opkvalificering, hvis det er en udfordring. Virksomheden får ofte nogle meget loyale medarbejdere, hvis de får fat. Mange af dem har været langt væk fra arbejdsmarkedet, og nu får de deres egen lønseddel. Det styrker dem, og de føler, at virksomheden har en stor betydning i den sammenhæng, siger Poul Erik Jensen.

Med udgangen af oktober var der 1.091 kontanthjælpsmodtagere i Kolding Kommune - i samme periode 2017 var der 1.316 kontanthjælpsmodtagere.