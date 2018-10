Jobboom i Kolding: Flere private arbejdspladser i 2017

I 2017 kom der 2166 flere ansatte i private virksomheder i Kolding. Det er blandt andet byens geografiske placering, der hjælper til at løfte beskæftigelsen i den private sektor, lyder det fra Business Kolding.

Kolding: Målt i antal hoveder og procenter så topper Kolding listen i Sydjylland over, hvor der i 2017 kom flest nye arbejdspladser i private virksomheder. Det viser en ny opgørelse fra den faglige organisation DJØF. I den jyske del af Region Syddanmark blev der i 2017 ansat 7554 flere medarbejdere i den private sektor, hvilket er en stigning på fire procent. I antal hoveder er det Kolding, der har haft den største fremgang med 2166 flere privatansatte medarbejdere - en stigning på syv procent. Opgørelsen er baseret på tal fra Danmarks Statistiks lønmodtagerregister og er de senest tilgængelige. Fremgangen i Kolding matcher godt med det billede, som Morten Bjørn Hansen, der er administrerende direktør i Business Kolding, har fået af byens erhvervsliv, siden han tiltrådte i foråret. - Tallene afspejler også vores egen fornemmelse. Der er godt gang i regionen og ikke mindst i Kolding. Man skal ikke ret meget rundt til virksomhederne for at konstatere, at mangel på arbejdskraft er et tema mange steder. Men det er samtidig positivt, at så mange kommer i beskæftigelse. Og lige nu er vi i en periode i højkonjunkturen, hvor folk på kanten af arbejdsmarkedet bliver aktive, og det er meget positivt. Den bedste socialpolitik er en god beskæftigelses, siger Morten Bjørn Hansen.

- Det, som altid bliver fremhævet, når jeg taler med virksomheder, det er Koldings gode placering, der giver nogle muligheder i forhold til at rekruttere. Virksomhederne kan rekruttere helt til Odense, op mod Aarhus og helt over til Esbjerg. Morten Bjørn Hansen, direktør i Business Kolding

Trafikalt knudepunkt I 2017 topper Kolding altså listen målt i procenter. Vejle og Haderslev har fået fem procent flere private arbejdspladser, hvilket er lidt over gennemsnittet, der er fire procent. Esbjerg og Tønder ligger sidst med en stigning på henholdsvis én og to procent. - Det, som altid bliver fremhævet, når jeg taler med virksomheder, er Koldings gode placering, der giver nogle muligheder i forhold til at rekruttere. Virksomhederne kan rekruttere helt til Odense, op mod Aarhus og helt over til Esbjerg. Så selv man godt kan pibe over køer på motorvejen, så ligger Kolding trods alt i et trafikalt knudepunkt. Koldings placering er god, siger Morten Bjørn Hansen. For at blive i toppen efterlyser direktøren, at der bliver bygget flere boliger, og der er særligt behov for flere lejeboliger i Kolding.