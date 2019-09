Jim Lyngvild vil bringe de danske regenter til live på Koldinghus: - Jeg har brugt min fantasi

Jim Lyngvild viser et udsnit af sine mange kongerække-fotos til Nanna Ebert og Steen Rosenvinge Lundbye, der er henholdsvis fungerende slotsdirektør og kulturarvschef. Til april bliver fotografierne hjørnestenen i en stor satsning med levende historie på Koldinghus. Også kostumer, som dem man ser i baggrunden, kommer til at indgå som en del af oplevelsen. Foto: Søren Gylling

På unik vis har designeren og kunstneren Jim Lyngvild skabt sin version af den danske kongerække. Den kan opleves, når Koldinghus næste år åbner for en formidling, der hiver i mange håndtag for gøre historien spændende.

Kolding: Alle har set fotos af dronning Margrete, hendes mor og hendes far. Men hvad nu, hvis vi går helt tilbage i kongerækken - tilbage til Gorm den Gamle - hvordan så regenterne mon så ud? Jim Lyngvild, designer, forfatter, kunstner og meget mere, er klar til at give sit bud på det, når Koldinghus til april næste år åbner for en udstilling af de gennemarbejdede fotos, Jim Lyngvild har skabt af samtlige regenter i danmarkshistorien og deres ægtefæller. Fotografierne kommer til at indgå i et større formidlingskoncept med arbejdstitlen "Mød kongerækken", hvor Koldinghus på flere måder vil arbejde med levende historie, så gæsterne træder ind i den store fortælling på en både sjov og lærerig måde.

Jim Lyngvild Jim Lyngvild er designer, forfatter og iværksætter. Han er uddannet fra Fashion Design Akademiet, og han har gået på fotografskole.



Han er historieinteresseret, og privat bor han sammen med sin mand, Morten, i sin selvdesignede vikingeborg, Ravnsborg, ved Korinth på Fyn.



Det vakte opsigt, da Jim Lyngvild var med til at designe dele af Nationalmuseets udstilling om vikinger, som åbnede i 2018.



Hans bog med kongerække-fotos udkommer 10. oktober med titlen "Danmarks konger og dronninger". Det er fotos fra den bog, som danner grundlag for Koldinghus' satsning.

Se historien i øjnene På de mange fotos kigger kongerækkens regenter os direkte i øjnene. De fremstår levende og nutidige, og det har lige præcis været Jim Lyngvilds idé, siden han begyndte at arbejde på projektet den 23. december i fjor. I første omgang var hans hensigt at lave en unik fotobog om kongerækken. - For hvordan skal en 10 årig pige fra Brovst kunne forholde sig til fortidens konger og dronninger, hvis ikke hun har mulighed for at få en oplevelse af dem? Hvis vi kun kan læse om deres bedrifter i tykke bøger, er der mange, som giver op på forhånd, siger Jim Lyngvild. Så hjemme på sin vikingeborg Ravnsborg, der ligger på Fyn, gik han i første omgang i sving med at lave fotos af de ældste fra kongerækken, som de kan have set ud. - Ingen har jo set dem i virkeligheden, så jeg har brugt min fantasi og kunstneriske frihed. Men som designer har jeg en stor viden om dragthistorie og smykker, så det er ikke bare grebet ud af den blå luft, siger Jim Lyngvild.

En ny formidling Efterhånden som han kom op gennem kongerækken, slap han op for egne kostumer, smykker og andet tilbehør. Derfor kontaktede han Koldinghus, hvor man gennem flere år har arbejdet med at lave tro gengivelser af historiske dragter ud fra gamle malerier. Jim Lyngvild fik lov at låne frit fra samlingen, og da han sendte sine fotos retur til Koldinghus, begyndte en idé at tage form. - Vi følte med det samme, at Jims fotografier kan noget særligt. De formidler historien på en helt ny måde, fortæller Nanna Ebert, der er fungerende direktør på Koldinghus.

- Vi er lige begyndt Så kostume-udlånet er nu endt i et formelt samarbejde, hvor Koldinghus kommer til at udstille samtlige de fotos, som Jim Lyngvild har skabt. Man vil kunne se fotografierne i bibliotekssalen, flere af dem i fuld figur-størrelse, og så vil projektet ellers brede sig til andre dele af slottet, så man både kan klæde sig ud som den konge eller dronning, man ligner mest, og man kan også møde nogle af dem "i levende live". Mange af de kostumer, som er brugt til fotograferingen, vil man også kunne se på tæt hold. - Vi er kun lige begyndt idéudviklingen, så projektet kommer til at udvikle sig en hel del, inden vi når til april, fortæller Nanna Ebert.

- Man forstår ideen Men centralt står altså Jim Lyngvilds fotografier. Han skabte masser af opmærksomhed - og forrygende besøgstal - da han sammen med Nationalmuseet lavede udstillingen "Vikingerne kommer", som åbnede i fjor. - På Koldinghus har man ikke tænkt, at nu laver vi en gentagelse af den succes, man fik på Nationalmuseet. Det er helt afgørende for vores samarbejde, at man på Koldinghus har forstået den grundlæggende idé i mit projekt med at fotografere kongerækken, og det er det, vi nu arbejder ud fra, siger Jim Lyngvild.