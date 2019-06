Jesper og Jan har købt A.L. Passagen: - Vores penge skal arbejde i Kolding

Kolding: Kompagnonerne Jan Elsner og Jesper W. Jensen fra Tora maskinfabrik har via deres fælles ejendomsselskab Tora Ejendomme købt A.L. Passagen, som består af 17 boliger og 10 erhvervslejemål, der tilsammen tæller cirka 4000 kvadratmeter i det centrale Kolding.

- Vi har et kæmpe netværk her i byen, og så hørte vi, at ejerne af de her bygninger i A.L. Passagen var gået konkurs. Vi har længe være på udkig efter ejendomsinvesteringer, og da vi har tjent vores penge i Kolding, så er det også her, vores penge skal arbejde, siger Jesper W. Jensen, og fortsætter:

- Vi har købt det her med en masse hjerte, men også hjernen, for det skal vi nok tjene en skilling på.

- Vi synes, det miljø, der er skabt her, er helt fantastisk, så vi har ingen planer om ændringer, supplerer Jan Elsner.

De overtager ejendommene pr. 1. juli. I den forbindelse har de planlagt en velkomstgave til lejerne, nemlig en Beatles koncert fredag 5. juli fra kl. 17-19 i A.L. Passagen.