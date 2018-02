Jesper Elkjær står i spidsen for Trekantområdets kulturmillioner

Kolding: Med et budget på 4,4 millioner kroner er det ganske mange penge, der bliver brugt på kultur indenfor Trekantområdet Danmark-samarbejdet.

Pengene fordeles af en politisk styregruppe, der netop har fået ny frontfigur. Det er den radikale Jesper Elkjær, der leder Sprogskolen Kolding og for nylig tog hul på sin anden periode som formand for kulturudvalget i Kolding.

Som det ser ud i øjeblikket, bliver 80 procent af budgettet brugt til aktiviteter i løbet af Trekantområdets Festuge, mens resten fordeles via to puljer. Den ene pulje fordeler 400.000 kroner til projekter, der styrker de syv kommuner som en samlet kulturmetropol, mens den anden pulje på 500.000 kroner bruges på kultur rettet mod børn og unge.

- Sådan ser det ud i øjeblikket, og vi skal nu til at diskutere, om det også er sådan, at pengene skal fordeles i fremtiden. Det er et arbejde, jeg glæder mig utrolig meget til, siger Jesper Elkjær.

Han er især optaget af at støtte projekter, der breder sig ind over alle kommuner og knytter dem sammen. Her synes han, at Jazz i Trekanten, der har sit udspring og sekretariat i Kolding, er et mønstereksempel.

- Det virker som en rigtig god retning at arbejde i, siger han.