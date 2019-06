Jes fra Kolding skal være cheftræner i Middelfart

Kolding/Middelfart: En koldingenser skal stå i spidsen for Middelfart Boldklub.

Jes Bekke, der bor i Kolding og til daglig arbejder som tømrer for Tømrermester Finn Vesterholm i Kolding, er således ny cheftræner i den ambitiøse fodboldklub i Middelfart.

Jes Bekke har en lang karriere som spiller bag sig. I FC Fredericia nåede han hele 371 førsteholdskampe, inden han langsomt trappede karrieren ned. De seneste tre sæsoner har 43-årige Jes Bekke fungeret som assistenttræner i Middelfart Boldklub, men nu tager han altså et permanent skridt op. Jes er i besiddelse af DBUs A-træner licens, fremgår det af en pressemeddelelse fra Middelfart Boldklub.

- I hans tid i Middelfart, har Jes været igennem en god udvikling som træner. De sidste godt to måneder har han stået på egne ben, og han er ydet en stærk indsats. Stille og roligt har han implementeret sine egne ideer i både træning og kamp, og udviklingen på og uden for banen har været tydelig. Jes kender omgivelserne i Middelfart, og han er vellidt af alle. Det er naturligvis også et stort skridt for Jes, men vi glæder os til at se ham folde sig ud, og vi er klar på at understøtte ham i den nye stilling, siger direktør Søren Godskesen.

Koldingenseren er allerede i arbejdstøjet og ser frem til at komme i gang med træningen i begyndelsen af juli.

- Jeg er utroligt glad og stolt over at jeg får denne chance for at stå i spidsen for Middelfart Boldklub i 2. division. Siden jeg overtog holdet i april måned, har jeg brændt igennem for at vise mit værd. Jeg er glad for at klubben har bemærket dette, og jeg ved om nogen, at der venter en stor udfordring. Det bliver en spændende sæson i 2. division og jeg ser frem til samarbejdet med spillere, trænere og ledere, udtaler Jes Bekke om sit nye job.

Samtidig takker klubben for samarbejdet med Tømrermester Finn Vesterholm, hvor Jes Bekke er ansat civilt. Jes går med sit nye trænerjob lidt ned i tid i sit tømrerjob, for at have mere tid til trænerjobbet.