Jes Rønn Hansen har været præst i Afghanistan

Harte: Torsdag den 5. april kl. 19.30 kan man i Harte Kirkecenter høre sognepræst Jes Rønn Hansen fortælle om at være præst for de danske soldater ved fronten. Jes Rønn Hansen har været præst for en flok unge mennesker, der i 2010 var sat til at løse en meget vanskelig opgave for Danmark i Helmand-provinsen i Afghanistan. Foredraget er arrangeret af menighedsrådet i Harte Sogn. /exp