I Christiansfeld kan man her vinterferien fordrive tiden med at tippe en 13'er og gå en tur mellem byens historiske bygninger, eventuelt spise en honningkage og blive lidt klogere på byens historie.

Christiansfeld: Det er efterhånden en række år siden. at jeg sidst var i Christiansfeld. Eller som vi siger i Gram, Feld.

Min præcise alder husker jeg ikke, men jeg var på det stadie af min fodboldkarriere, hvor vi gik fra at spille syvmands til ellevemands. Det var før byen kom på UNESCO's verdensarvsliste, og før jeg fortsod at sætte rigtig pris på historie.

Derfor var det også en større oplevelse, end jeg lige havde regnet med, da jeg blev sendt på reportagetur i Feld for at tippe en 13'er. Christiansfeld Centret giver dig mulighed for at gå på opdagelse i Feld hele vinterferien.

Godt nok hedder det, at det er en børneaktivitet, men jeg holder også stadig af computerspil og film fra Pixar, og med det in mente trådte jeg ind på turistkontoret og fortalte, at jeg gerne vil på vinterferieopdagelse.

- Mener du tip en 13'er? spørger den kvindelige ansatte i turistinformationen.

Jeg nikker smilende og er lidt flov over, at jeg allerede har glemt navnet, trods at jeg en halv time forinden havde læst om netop tip en 13'er.