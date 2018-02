"Jeg er åben om psykiske udfordringer for at nedbryde tabuer"

Lotte Astrup Lauridsen er en af de mentorer, der deler ud af sine erfaringer for at hjælpe borgere, der er psykisk sårbare. Foto: Søren Gylling

Tirsdag fejrede projekt Borger til Borger et års fødselsdag. Lotte Astrup Lauridsen er en af de mentorer, der deler ud af sine erfaringer for at hjælpe borgere, der er psykisk sårbare.

Kolding: Bordet var dækket op med flag, boller og lagkage på Vækststedet, der er et værestedet for mennesker med psykiske problemstillinger. Tirsdag blev det nemlig fejret, at projekt Borger til Borger fylder et år. Lotte Astrup Lauridsen er en af dagens 56 gæster. - Jeg vil gerne hjælpe andre og kom med i projektet som mentor i august-september sidste år, efter jeg havde hørt om Borger til Borger på værestedet Savværket, fortæller hun. Projektet går ud på, at psykisk sårbare borgere får hjælp af en borger som Lotte, der selv har stået i en lignende situation. Hvad laver du sammen med den borger, du hjælper? - Vi mødes hver 14. dag over en kop kaffe, te eller et glas vand. Jeg lytter, og hvis det er noget, jeg selv har prøvet, så kan jeg give feedback på det og fortælle, hvordan jeg oplevede det. Og hvad jeg gjorde, da jeg var i samme situation. Hvad er du blevet spurgt om? - Blandt andet om det der med, at folk fjerner sig fra en, når man bliver psykisk syg. Det har jeg også selv prøvet, og det blev jeg også meget ked af og frustreret over. Det skyldes nok, at psykiske problemer er et tabu, som folk ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere. Jeg er åben omkring det, jeg har oplevet, og jeg vil godt snakke om det for at være med til at nedbryde tabuer.

Borger til Borger Projektet Borger til Borger er kendt fra andre kommuner under navnet Peer to Peer. Der er afsat 500.000 kroner på det kommunale budget til projektet i både 2017 og 2018.



Hvis man gerne vil være en del af projektet, enten som borger eller som mentor, så kan man kontakte projektmedarbejder Louise Stub på telefon 2124 8802.

Yes, jeg hjælper Hvordan har du været psykisk sårbar? - Jeg gik ned med en depression og blev indlagt første gang på psykiatrisk afdeling i december 2014. Jeg er pædagog, og en sagsbehandler fra min fagforening BUPL var en af dem, der gav mig rigtig god hjælp. Jeg fik også hjælp fra hjemmestøtten, og så hjalp det at komme på værestederne, hvor man opdager, at man ikke er den eneste, der har de problemer. Har du fået tilbagemeldinger på den hjælp, du yder i Borger til Borger-projektet? - Ja, min borger er glad for at have nogen at snakke med, som har prøvet noget af det samme. Jeg kan noget, man ikke kan læse sig til i en bog, fordi jeg har mærket det på min egen krop. Hvad får du ud af at være med? - Som mentor er du på kurser og lærer at spørge ind til forskellige ting. Jeg har også lært om tavshedspligt og sådan nogle ting. Og så giver det at hjælpe mig meget som person. Jeg tænker: "Yes, nu har jeg hjulpet ham eller hende." Fra mit arbejde som pædagog er jeg vant til at have med mennesker at gøre, og meget af den viden, jeg har i bagagen derfra, kan jeg bruge, når jeg skal hjælpe, forklarer Lotte Astrup Lauridsen.