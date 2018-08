Engang spurgte folk, "hvad er det?", når de fik et program til Jazz i Trekanten, fortæller Karsten Bech, en af arrangørerne. Nu oplever han, at folk kender festivalen, som er vokset betydeligt siden begyndelsen i 2015. En af succeserne er Jazz ved Søen.

Kolding: Der er tale om kontrolleret vokseværk. Festivalen Jazz i Trekanten bliver større og større, men det sker efter en nøje udtænkt plan. I 2015, da jazzfestivalen blev født, var den en slags prototype. Kunne det overhovedet lade sig gøre at lave en velfungerende festival over et område så stort som Trekantområdet? En festival hvor man skal have flere byer og dusinvis af arrangører til at gøre et stort stykke arbejde for at få helheden til at fungere. - Det viste sig, at det gav mening, og arrangørerne syntes, det var en god idé, fortæller sekretariatschef Karsten Bech. - I 2016 og 2017 har vi arbejdet meget med volumen. At få mange koncerter og arrangører, og det lykkedes. Hvor vi havde 40 koncerter i 2015, havde vi sidste år 130. I år har fokus været at øge kvaliteten. - Vi har samme antal koncerter i år, men det samlede honorar til kunstnere er steget med 40 procent. Det er en bevidst strategi at gå efter store udenlandske kunstnere og større danske kunstnere. Vi har arrangementer og koncerter, som man kun kan opleve på vores festival, siger Karsten Bech. Han oplever, at kendskabet til festivalen er blevet større. - I de første år, når jeg gav folk et program, så spurgte de "hvad er det?". Nu siger de "tak, godt festivalen kommer igen".

Ekspertens top 3 1: Kurt Rosenwinkel Standards Trio, tirsdag 28. august klokken 20.00 på Godset. Entre: 375 kroner, 250 kroner for medlemmer af jazzklubben.



- Han kan noget på en guitar, som ingen andre kan. Han er virkelig en verdensstjerne, siger Karsten Bech.



2: Jazz på Tobbers Madbar, hver dag klokken 16. Gratis.



- Der er hyggelig stemning, og man kan opleve unge jazztalenter, som spiller deres helt egen musik. Her kan man være på forkant med moderne jazz.



3: Mads Mathias & Aske Jacoby, lørdag 1. september klokken 21.00 på Mørks Kælder. Entre: 100 kroner.



- Det er jazz mikset med rock-blues-verdenen. De to spiller normalt ikke sammen, så det er en enestående mulighed for at opleve dem sammen.



Foto: Foto: Søren Gylling Pia Sparrevohn, Frank Sørensen og Vivi Madsen betragter sig som jazzfans til husbehov. "Når der er sådan et arrangement, så møder vi op og nyder det. I går var vi til roséfestival, og jeg har udset mig et par ting i jazzfestivalen, som jeg gerne vil til," fortæller Frank Sørensen. Foto: Søren Gylling

Reparationsbajer Et af de faste, tilbagevendende events under Jazz i Trekanten er Jazz ved Søen, som finder sted den første lørdag på festivalen. Ligesom til Sommer ved Søen står scenen på plænen ved Slotssøbadet med bagsiden ud mod søen. I år var borde og bænke stillet op under pavilloner, så publikum kunne nyde musikken i tørvejr. Arrangementet begyndte klokken 11, og fire bands underholdt eftermiddagen igennem. Karsten Bech mener, Jazz ved Søen kan to ting. - Det første er at lave en hyggelig eftermiddag for folk i Kolding og omegn. Man kan komme med et tæppe og med sine tømmermænd efter Kulturnatten. Og så kan man slappe af og bare ligge på et tæppe, drikke en reparationsbajer og høre god musik. Det er meget bevidst, vi har gjort det sådan, siger han. - Det andet er at demonstrere den talentmasse, som vi har i Kolding. Vi baserer alle koncerterne på, at det er udøvende musikere i eller med tilknytning til Kolding. Der kommer nogle unge i år, som kommer fra Kolding, og som har gået på musikskolen og har deres musikopdragelse derfra. Nu bor de i København og gør karriere der. Men de har rødderne og hjertet i Kolding, hvor de har trådt deres musikalske barnesko.

Foto: Foto: Søren Gylling Sekretatariatschef i Jazz i Trekanten, Karsten Bech, mener, Jazz ved Søen er en god introduktion til jazz for folk, der ikke hører det så tit. Foto: Søren Gylling

Introduktion til jazz Ligesom festivalen generelt har folk også taget godt imod Jazz ved Søen, mener Karsten Bech. Men det har krævet tålmodighed og vedholdenhed. - Med alt sådan noget så tager det tid, før folk opdager det. Der kommer flere og flere hvert år. Folk er enormt glade for at komme der og bare have et sted, hvor man kan gå lidt til og fra. For mange er det en introduktion til jazz. Det er tydeligt, at det rygtes nu, at Jazz ved Søen findes, og at det er en ting, som folk forventer og spørger efter.