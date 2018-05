Kolding: Fredag den 25. maj kl. 20 indtager fire af Danmarks allerstørste kvindelige musikere Godset, når Sophisticated Ladies alias Christina Dahl på saxofon, Marie Louise Schmidt på flygel, Benita Haastrup på trommer og Helle Marstrand på bas spiller både nænsomt og kraftfuld jazz.

Kvartettens musik er inspireret af store jazzikoner som Duke Ellington og Abdullah Ibrahim, spirituals, standarder, danske sange og egne kompositioner. Koncerten på Godset byder på det allerbedste fra kvartettens musikalske skattekiste, som det mere end 20-årige samarbejde har fået til at bugne over med lækkerier. Sophisticated Ladies er dog mere end et samarbejde, det er et musikalsk venskab, der tydeligt høres og mærkes.

De fire musikere tilhører alle jazzens superliga og er hver især blevet rost til skyerne over det meste af verden. Det er kvindelige musikere, der har holdt sig på toppen gennem en imponerende karriere og fortsat har et voldsomt stort overskud at byde på.