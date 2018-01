Jazz skaber nyt liv i det gamle kommunekontor

- Jeg tror interessen skyldes, at vi er gået et niveau op, hvis man kan sige det sådan. Der er også forskel på 2. og 1. division og superliga, når vi taler fodbold. Og det her er mindst 1. division, siger Kurt Nyhus.

Oppe på stolene

Det er tredje år, at han arrangerer Frokostjazz i Lunderskov, og blandt stamgæsterne finder vi Kaj Sommerlund, 75.

- Det er fantastisk dejlig musik. Det var jo den musik, vi tog til Kolding for at høre, da jeg var ung. Det var det, vi dansede til, siger Kaj Sommerlund, der tror, at han har været med til alle koncerter.

- Jeg plejer at være en af de første, der køber billet, og min kone og jeg har også fået et slags stambord, siger Kaj Sommerlund.

Næste koncert på kommunekontoret er den 17. marts, hvor PS Svingband kommer forbi. Bandet består af tre guitarister og en violinist.

- De var her for et år siden, og der gik kun 30 sekunder, så var folk næsten oppe at stå på stolene. Så det har været en publikumskrav, at de kom igen. Folk var vilde med dem, siger Kurt Nyhus

Programmet for efteråret er ikke lagt fast. Nu skal man overveje, hvor mange koncerter, der er basis for.

- De to koncerter vi havde inden jul, de var ikke så godt besøgt. Så nu skal vi overveje om vi bare skal have en koncert i efteråret og to i foråret, siger Kurt Nyhus.