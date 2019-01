Jane er træt af sundhedsstress: Her kommer ingen løftede pegefingre

- Det handler om at få et sundt forhold til mad, krop og sundhed. Jeg lytter, støtter og vejleder, og der kommer ingen løftede pegefingre, lover hun.

- Min virksomhed Mere end Mad har tidligere haft base fra mit hjem, og så er jeg kørt ud til institutioner og kunder, men den 2. januar flyttede virksomheden til Arena Syd, fordi den er vokset. Nu tager jeg også private kunder ind, og det er mere professionelt at møde hinanden i Arena Syd end i et privat hjem.

- For mig er det vigtigt, at der ikke er noget, der er forbudt, for så bliver det mere attraktivt. For mig handler det om at finde nye vaner, og hvordan de nye vaner bliver, afhænger af den enkelte.

- Jeg har selv været ramt af en bindevævssygdom. Det var et længere forløb, og derfor havde jeg ikke overskud til at spise, som jeg gjorde, inden jeg blev syg. Jeg fik en vane med at spise ubevidst mellem måltiderne. Og når jeg blev træt, så drak jeg kaffe, selv om det måske ikke var kaffen men gåturen ud til kaffemaskinen, jeg havde behov for.

Jane Marie Noe har stor respekt for de mænd og kvinder, der har behov for vejledning.

Sundhedsstress

Hun er træt af det, hun kalder sundhedsstress.

- I ugeblade, på nettet og i sociale medier bliver vi bombarderet med budskaber om, hvordan vi kan og bør leve vores liv. Men det, der er rigtigt for den ene, behøver ikke at være rigtigt for den anden, og det er svært at sortere sande og usande budskaber fra hinanden, når de præsenteres flot.

Det kan være, at man har brug for en pause, når man om eftermiddagen kommer hjem fra arbejde. En vane kunne være, at så napper man et stykke kage, men det er ikke sikkert, at det er det, man i virkeligheden har behov for. Måske er en pause og noget at drikke behovet, måske er det at sidde og læse.

- Jeg er nysgerrig, og jeg vil gerne hjælpe. Det må gerne handle om vægttab, men det behøver ikke nødvendigvis være maden, man ændrer på. Er der én, der sidder meget foran computerskærmen med chips og cola, så kunne jeg godt foreslå gulerødder i stedet for. Men det kunne godt være, at colaen og chipsene røg ud helt automatisk, hvis personen fik lyst til at få en ny vane i stedet for at sidde foran skærmen, forklarer hun.