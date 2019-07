Jagten på en ny rektor til Designskolen Kolding er i fuld gang: - Vi håber på en hurtig proces

Hvem skal inspirere de studerende og og føre Designskolen Kolding mod en ny fremtid, når Elsebeth Gerner Nielsen stopper senest ved årsskiftet? Jobkonsulenter er for længst i gang med at finde hendes afløser som rektor på designskolen. Foto: Søren Gylling

Selv om det er forholdsvis nyt for offentligheden, at Elsebeth Gerner Nielsen stopper som rektor for Designskolen Kolding, så har jagten på hendes afløser været i gang længe bag kulisserne.

Kolding: Selv om Elsebeth Gerner Nielsen som udgangspunkt først stopper på Designskolen Kolding ved årsskiftet, så håber bestyrelsen, at man allerede i begyndelsen af september kan præsentere hendes afløser som rektor for en af de vigtigste institutioner i Kolding. - Selv om vi har vidst i et halvt år, at vi skulle have en ny rektor, så har vi valgt først at offentliggøre jobopslaget ved afslutningen af skoleåret for at give Elsebeth Gerner Nielsen mest mulig arbejdsro, fortæller Merete Due Paarup, som udover at sidde i byrådet for Venstre også er formand for bestyrelsen på Designskolen Kolding. - Men vi har brugt det halve år til at sætte gang i rekrutterings-konsultenter, der har lavet et stort grundarbejde. De har prikket til folk, der kunne være relevante, og de har lavet larm i de hemmelige cirkler, så på den måde har vi allerede en række gode kandidater i feltet.

Den ny rektor I jobopslaget lyder profilen på Designskolen Koldings ny rektor således:Den rette kandidat har en relevant, forskningsbaseret uddannelse og mindst syv års erfaring med ledelse på højt niveau.



Du har stor indsigt i og en innovativ tilgang til forsknings- og undervisningsmiljøet.



For at være succesfuld i rollen er det essentielt, at du har et solidt og professionelt netværk til både universiteter og uddannelser, samt erhvervslivet og den offentlige sektor, samt at du har politisk tæft.



Den ideelle kandidat har desuden et internationalt udsyn - gerne også international erfaring.



Du er en stærk og visionær leder, som engagerer, inspirerer og udvikler dem omkring dig.



Kilde: Designskolen Kolding

En vis tyngde Formanden fortæller, at de første samtaler med kandidater kommer til at foregå i midten af august. - Jeg ved, vi har nogen, som virkelig er spændende, og jeg håber, at vi kan underskrive en kontrakt allerede i slutningen af august. Vi håber på en hurtig proces, så den nye rektor forhåbentlig kan snigstarte i løbet af efteråret. Vi vil meget gerne have en glidende overgang, fordi der er så mange ting, man skal sættes ind i. - Betyder det, at jobbet reelt allerede er besat? - Nej, der er ikke frist endnu for at ansøge, så der kan sagtens komme flere kandidater. Men man skal have en vis tyngde, det er ikke nok bare at have lyst, man skal have en tung, bred værktøjskasse, siger Merete Due Paarup.

Den rette til sin tid Designskolens formand fortæller, at det bliver en ny profil, som nu skal løfte skolen videre. Det bliver en, der har et internationalt udsyn, indsigt i det danske uddannelsessystem, sans for at netværke og for ledelse. - Vi skal ikke have en ny Elsebeth, for sådan en findes alligevel ikke, siger Merete Due Paarup, som roser den afgående rektor for at have været den helt rette til den forandring, skolen har været igennem med blandt andet et større fokus på forskning indenfor design. - Elsebeth har været den rigtige rektor til sin tid, uden hende havde skolen slet ikke være der. Hun har sat den på dagsordenen, og hun har navigeret dygtigt i ministerier, fordi hun kender dem indefra, og hun har formået at slå i bordet, når det har været nødvendigt. Hun er skyld i, at vi står, hvor vi står i dag, og derfor er det også en ny person med en vis tyngde, vi er på udkig efter, siger Merete Due Paarup.

Glidende overgang Om Elsebeth Gerner Nielsen stadig vil få en rolle på designskolen er uvist. Merete Due Paarup vil ikke udelukke, at den afgående rektor tager så megen erfaring og forbindelser med sig, at hun kunne være bekvem at have med et sted på sidelinjen. - I første omgang vil vi forsøge at lave en glidende overgang, så Elsebeth Gerner Nielsen kan komme godt videre, samtidig med at en ny rektor kommer ind i jobbet bedst muligt. Hvis den nye rektor så tænker, at det kunne være dejligt at holde en form for kontakt til Elsebeth Gerner Nielsen, så kunne vi nok definere en rolle for det, for der er jo ingen af parterne, som smækker med døren, siger Merete Due Paarup. Det er Elsebeth Gerner Nielsen selv, som efter 12 år på Designskolen Kolding har valgt ikke at genansøge sin stilling som skolens rektor.